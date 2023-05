Según información del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el precio minorista del huevo en Lima subió a S/ 10.61 por kilogramo -promedio- en mayo, superando lo registrado en los primeros cuatro meses del 2023. La capital no es la única ciudad que se ve afectada por esta situación.

De las 28 ciudades que monitorea el Midagri, en 19 de ellas el precio del huevo supera los S/ 10.00 por kilogramo: Apurímac, Andahuaylas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Chota, Jaén, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura y Tacna.

Cabe recordar que a inicios del año, el precio minorista del huevo en algunas ciudades incluso se ubicó por debajo de los S/ 7.00 por kilogramo.

Precio minorista promedio del huevo Ciudades S/ por kilogramo Amazonas 9.58 Áncash 9.88 Apurímac 11.88 Andahuaylas 13.52 Arequipa 11 Ayacucho 12 Cajamarca 11.03 Chota 10.5 Jaén 10.59 Callao 9.98 Cusco 9.18 Huancavelica 12 Huánuco 10.41 Ica 10.2 Junín 11.04 La Libertad 10.22 Lambayeque 10.06 Lima 10.61 Loreto 9.63 Madre de Dios 10.75 Moquegua 11 Pasco 11.83 Piura 14.54 Puno 9.33 San Martín 9.75 Tacna 10.5 Tumbes 9.4 Ucayali 7.6 Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Para Raúl Salas, presidente de la Asociación de Avicultores del Sur (Avisur), el camino para alcanzar una reducción del precio aún es largo; de acuerdo con el ciclo que sigue la producción de este alimento, recién en noviembre se vería con mayor claridad una mejora, señala a Gestión.

Cabe mencionar que dentro de la canasta de alimentos, el grupo ‘leche, queso y huevos’ es el cuarto con mayor peso, solo después de: carne; pan y cereales; y hortalizas, legumbres y tubérculos.

¿Por qué no baja el precio del huevo?

Salas, de Avisur, recuerda que el sector ha sido golpeado en los últimos meses con el incremento del precio de los commodities alimentarios por la guerra en Ucrania así como la crisis política peruana que devino en el bloqueo de vías y como consecuencia de ello se impidió el paso de la torta de soya desde Bolivia. Cuando estos impactos empezaron a diluirse, la actividad se afectó por la gripe aviar.

Si bien desde marzo se inició la vacunación de las aves, todavía el propio ciclo de producción empujaría a que el precio baje recién hacia noviembre.

“Si recibimos hoy una pollita bebé, recién de acá a seis meses va a verse el resultado, antes no, por más que queramos. Todo lo que ha ocurrido también ha repercutido en las reproductoras, en las casas genéticas que nos vende las pollitas bebé, para que nosotros las criemos y podamos producir”, refiere Salas.

Normalmente esas casas se programan con un año de antelación para la venta de las pollitas bebé que pasarán a ser gallinas ponedoras. Por ello, dice el representante de Avisur, que aún cuando la demanda aumente y se quiera adquirir más de estos animales, será complicado.

“Ha habido un desabastecimiento terrible, (las aves) han sido atacas por la influenza. No hay mucha gallinas en el mercado y de recambio tampoco (...) Yo no puedo decir que quiero 10,000 gallinas este mes, porque ellos (las casas genéticas) hacen su cronograma anual”, comenta.

Un factor que también se agrega a que el precio esté elevado, sobre todo en provincias, es el flete así como -dice Salas- una posible especulación en algunos mercados minoristas. “La diferencia (entre Lima y regiones) es básicamente distancia. En la sierra empiezan a especular algunos los comerciantes, a lo que se suma un alza por el flete”, recuerda.

Cabe mencionar que la producción de huevo se da principalmente en la costa del país.

La vacunación de las aves

Como se mencionó líneas atrás, la vacunación de las aves en un contexto de gripe aviar inició en marzo y ha tenido avances importantes. Sin embargo, advierte Salas, es necesario asegurar que todas las aves puedan ser vacunadas, sobre todo de aquellas en granjas que no están formalizadas en Senasa.

“Tuvimos una reunión el día 24 de mayo con Senasa y el Comité de Emergencia de Avisur, porque la asociación está pidiendo que se cumpla la ley. Hay muchos granjeros que no están formales en Senasa. Si no lo están, las vacunas no se dan en orden, y si no se vacunan todas las aves, el virus puede mutar y las vacunas actuales no van a servir”, señala.

