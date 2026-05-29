Alianza Lima campeón del Apertura 2026: se coronó con una fecha de anticipación tras golear a Los Chankas | Foto: Jesús Saucedo - GEC
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Eduardo Sotelo
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Las últimas fechas del Torneo Apertura sueles jugarse con tensión de final. Hay calculadoras en las tribunas, radios pegadas al oído, podcast deportivos en los celulares. Todo un país pendiente. Pero mientras la atención se queda en los goles y la tabla, los clubes miran otra cosa: el futuro. Porque detrás de un torneo corto hay una recompensa mucho más grande que una celebración de fin de semana. Ganar el Apertura puede cambiar la economía de un club y darle una ventaja clave para planificar el resto de la temporada. ¿Cómo se beneficia Alianza Lima, ganador de este año?

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