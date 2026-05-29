Coronarse en el Torneo Apertura representa para el club ganador un ingreso económico -la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) premia a fin de año a campeón y subcampeón- y también la opción de jugar la final por el título del balompié peruano. Si el mismo club gana también el Torneo Clausura, será campeón nacional. Sin embargo, más allá de la gloria deportiva, existe un premio que podría considerarse más “jugoso”.

En el fútbol peruano, ganar el Torneo Apertura clasifica al club a la fase de grupos de la Copa Libertadores del siguiente año. Y asegurar con anticipación esa clasificación representa mucho más que un éxito deportivo. Significa garantizar ingresos, negociar con sponsors desde otra posición y trabajar con previsibilidad en una industria donde casi todo suele depender del resultado inmediato.

Pocas personas conocen ese proceso desde dentro como Carlos Benavides, quien fue director deportivo de Sporting Cristal entre 2004 y 2008, gerente general del club entre 2011 y 2019 y presidente del directorio durante 2019. Durante ese periodo, el cuadro celeste conquistó distintos campeonatos nacionales y dos Torneos Apertura.

“Ganar un Torneo Apertura en el fútbol peruano significa mucho más que levantar un trofeo”, afirmó Benavides a Gestión. El principal impacto aparece de inmediato: la clasificación asegurada a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Actualmente, la Conmebol entrega US$ 3 millones solo por disputar esa instancia del certamen continental.

A ese monto se suman premios por victorias (US$ 330 mil por cada), ingresos por taquilla y exposición comercial. Para clubes que operan en un mercado limitado y altamente dependiente de resultados deportivos, esa garantía económica cambia completamente la planificación.

“Un club que logra ese objetivo obtiene tranquilidad para planificar el segundo semestre con mayor equilibrio, sostener procesos deportivos y tomar decisiones de mediano plazo en lugar de entrar en la urgencia permanente del resultado”, explicó Benavides.

Sporting Cristal Ganó el Torneo Apertura 2018, lo que lo clasificó a la Copa Libertadores y le dio el derecho de jugar la final nacional. Finalmente venció a Alianza Lima en esta instancia y se coronó campeón nacional. (Foto Cristal)

La ventaja de saber que el dinero llegará

En el negocio del fútbol, la previsibilidad vale casi tanto como ganar. Saber que un ingreso llegará sí o sí en algunos meses permite ordenar presupuestos, proyectar contrataciones y trabajar con menos presión financiera. Ahí aparece uno de los mayores beneficios del Torneo Apertura: el tiempo. El club que asegura temprano su presencia en Copa Libertadores puede comenzar a planificar la siguiente temporada con más margen, tanto desde lo deportivo como desde lo comercial.

Humberto Meneses, especialista en marketing deportivo, explicó que incluso muchos contratos de patrocinio incluyen bonos por éxitos deportivos. “Por ganar un Torneo Apertura, el club puede recibir un bono económico adicional. Eso ya representa un excedente dentro del presupuesto”, comentó a Gestión.

Meneses señaló además que la clasificación anticipada mejora la posición del club frente a sponsors y posibles socios comerciales. “Ya puedes sentarte con patrocinadores a negociar renovaciones o nuevos acuerdos para el próximo año. Garantizas visibilidad en Copa Libertadores o, por lo menos, una final nacional a fin de año”, mencionó.

“Te permite jugar con variables netamente deportivas y de éxito deportivo para buscar maximizar ingresos en la segunda parte del año”, añadió Meneses.

Un título también fortalece la marca

El impacto del Apertura no termina en el premio económico de la Copa Libertadores. También modifica el valor institucional y comercial del club. “Crece el valor de la plantilla, se fortalece la marca, aumenta la exposición mediática y mejora la capacidad de negociación con sponsors e inversionistas”, sostuvo Benavides.

En términos concretos, un club campeón suele vender más camisetas, incrementar abonos y atraer más público al estadio. Incluso el rendimiento del equipo puede generar nuevas oportunidades de transferencia para los jugadores.

Meneses explicó que el éxito deportivo también permite capitalizar mejor la segunda parte de la temporada. “El abono del Clausura puede tener un incremento de precio y naturalmente va a existir una mayor demanda”, afirmó.

En un mercado donde los clubes buscan depender menos de ingresos extraordinarios y más de fuentes comerciales recurrentes, el posicionamiento de marca se vuelve cada vez más importante. Esa lógica ya se instaló en Sudamérica, donde cada vez más clubes han logrado convertir el éxito deportivo en crecimiento comercial sostenido, fortaleciendo ingresos por patrocinio, marketing y contenido digital.

Aunque el fútbol peruano maneja otra escala económica, el principio es similar: cuanto más competitivo y visible es un equipo, más capacidad tiene para generar negocio alrededor del fútbol.

Más allá de un torneo corto

Para Benavides, el verdadero valor del Apertura aparece cuando el club logra transformar el éxito deportivo en crecimiento institucional de largo plazo. “Una consagración fortalece el vínculo con socios e hinchas, genera mayor credibilidad en el mercado y facilita impulsar proyectos estratégicos como infraestructura, fútbol formativo y experiencia estadio”, indicó.

La clasificación anticipada también permite trabajar con más tiempo el armado del plantel y proyectar inversiones con mayor estabilidad.

Benavides resumió esa idea en una frase que refleja cómo cambió el negocio del fútbol en los últimos años: “Los clubes que logran convertir un campeonato en una plataforma de crecimiento son los que realmente capitalizan el éxito deportivo y transforman un logro puntual en valor estructural de largo plazo”.

Universitario ganó el Torneo Apertura en 2024 y 2025. (Foto: Fernando Sangama /@photo.gec)

Este año, Alianza Lima se coronó en el Torneo Apertura, competencia que en las últimas dos temporadas había quedado en manos de Universitario antes de sus posteriores títulos nacionales. La tendencia refuerza una idea que en el fútbol peruano ya parece instalada: ganar el primer torneo del año puede marcar el rumbo deportivo y financiero de toda la temporada, y, en muchos casos, de la siguiente.