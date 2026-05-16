La competencia reunirá a 34 clubes de Liga1 y Liga2, tendrá 59 partidos y recorrerá 24 ciudades del país entre junio y noviembre. El certamen contará con el patrocinio principal de Caliente, firma mexicana de apuestas deportivas que adquirió el naming right de la Copa y también el de la Liga 2.

“El hecho de haber comercializado el naming right de la Copa de la Liga ha asegurado que este torneo se pueda ejecutar por los siguientes tres años”, señaló André Genit, gerente de Marketing de la LFPP a Gestión. El ejecutivo añadió que el objetivo es convertir el campeonato en un producto permanente dentro del calendario local.

Un nuevo activo comercial

La creación de la Copa Caliente de la Liga también apunta a ampliar el portafolio comercial de la LFPP. Según explicó Genit, el torneo permitirá abrir nuevas líneas de monetización vinculadas a sponsorships, ticketing y organización de eventos.

“La Copa de la Liga incorpora un activo adicional dentro del portafolio. Añade un producto de calidad para la Liga y para el sistema”, comentó el ejecutivo. Además, sostuvo que este formato ya existe en otras ligas de la región y era “algo que como producto nos faltaba”.

La creación de torneos paralelos al campeonato principal ya viene siendo aplicada en Chile, por ejemplo. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) lanzó para 2026 una Copa de la Liga, cuyo campeón clasificará a la Copa Libertadores 2027. En Argentina, la Copa de la Liga Profesional también surgió como una vía para ampliar partidos, derechos audiovisuales y espacios comerciales dentro del calendario. En Uruguay y Bolivia también cuentan con formatos similares.

El fútbol peruano ya tuvo antecedentes de torneos paralelos al campeonato principal. En 2011 se disputó el Torneo Intermedio, que reunió clubes de Primera, Segunda y Copa Perú y otorgaba un cupo a la Copa Sudamericana. Años después, entre 2014 y 2015, se jugó el Torneo del Inca, cuyo campeón llegó a clasificar a la Copa Libertadores. La Copa Bicentenario, disputada en 2019 y 2021 con equipos de Liga1 y Liga2, también entregaba un cupo a la Sudamericana.

A diferencia de esos formatos, la nueva apuesta de la LFPP nace con una estrategia comercial más definida, apoyada en naming rights, sponsors, ticketing y una final única organizada directamente por la Liga. Por ahora, el principal incentivo será económico, aunque, seguro, para futuras ediciones se evaluará incorporar premios deportivos de mayor alcance, como clasificaciones internacionales.

La LFPP apunta a aprovechar el nuevo torneo para ampliar la visibilidad de clubes, sponsors y broadcasters a nivel nacional. El torneo arrancará con siete sponsors y será transmitido gratuitamente mediante Bicolor+, canal exclusivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Sporting Cristal fue campeón de la Copa Bicentenario 2021. Fue la última vez que se realizó un torneo paralelo al campeonato principal. Aquella vez, el premio incluyó la clasificación a un torneo internacional. (Foto: GEC)

Ticketing y final única

Uno de los ejes del proyecto será la final única, que será organizada directamente por la LFPP bajo un formato similar al aplicado en otros torneos regionales. La intención es convertir el partido decisivo en un evento premium de alta convocatoria.

“Aperturamos una nueva unidad de negocio que es ticketing. Nosotros vamos a organizar la final única de este torneo”, indicó Genit. La bolsa económica para el campeón partirá de US$ 100 mil, aunque la LFPP espera incrementar el monto mediante nuevos sponsors y la recaudación generada por la final.

Además de la final, los clubes locales mantendrán los ingresos de taquilla en las etapas previas del torneo. “Apuntamos a un estadio lleno, en una final única, y con un margen importante para la Liga”, añadió el ejecutivo.

Expansión comercial y respaldo de Caliente

Fernando Corcino, presidente de la LFPP, destacó el impacto comercial y territorial que busca tener el torneo. “Tener a Caliente como aliado estratégico por las próximas tres temporadas nos permite impulsar una competición que recorrerá 24 ciudades y dará visibilidad tanto a equipos de Liga 1 como de Liga 2, generando nuevas oportunidades deportivas y comerciales”, afirmó.

La transmisión a través de Bicolor+ también forma parte de la estrategia de masificación de la Liga, que busca ampliar el alcance del torneo y fortalecer su alcance comercial.

La Liga considera que la llegada de Caliente valida el crecimiento comercial que la LFPP busca impulsar en el fútbol peruano. “Caliente es un gigante en México de apuestas deportivas. Que un grupo internacional se fije en la Liga de Fútbol Profesional es un hito para nosotros”, comentó Genit. El ejecutivo remarcó es un proyecto a mediano y largo plazo, ya que se cerró por tres años.

Según la LFPP, las últimas operaciones comerciales vinculadas a sponsorships impulsaron un crecimiento cercano al 50%. “Con esta última venta hemos crecido más de 49%”, sostuvo Genit.

El gerente añadió que el ingreso de un operador internacional refleja una mayor consolidación de la marca LFPP y del producto que busca desarrollar la organización.

El formato del torneo

La Copa Caliente de la Liga se disputará entre junio y noviembre y estará conformada por 18 clubes de Liga 1 y 16 equipos de Liga 2. La fase inicial tendrá 10 grupos y los clasificados avanzarán a play-offs con octavos, cuartos, semifinales y final única. La conformación de las series priorizó cercanía geográfica para reducir traslados y asegurar presencia de clubes de ambas categorías.

Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

Grupo A: Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos A. Mannucci.

Grupo B: Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA Jaén.

Grupo C: UTC, Cajamarca FC y Deportivo Llacuabamba.

Grupo D: Universitario de Deportes, Atlético Grau y Pirata FC.

Grupo E: Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH y Unión Minas.

Grupo F: Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Deportivo Binacional.

Grupo G: Los Chankas CYC, Santos FC y Ayacucho FC.

Grupo H: FBC Melgar, Moquegua FC y Bentín Tacna Heroica.

Grupo I: Sport Boys, Academia Cantolao y Universidad San Martín.

Grupo J: Sporting Cristal, Unión Comercio, Comerciantes FC y Estudiantil CNI.

Estos serán los partidos de las primeras tres fechas de la Copa Caliente de la Liga. (Foto: LFPP)

La competencia arrancará entre el 11 y 15 de junio, mientras que la final está programada para el 15 de noviembre. Además del premio económico, el campeón recibirá dos puntos adicionales para la tabla acumulada de la temporada 2027 y el subcampeón obtendrá un punto extra, con el objetivo de incentivar la competitividad durante todo el torneo.

Más allá del componente deportivo, la Copa Caliente de la Liga se perfila como una prueba para el nuevo modelo comercial que busca desarrollar la LFPP. La apuesta pasa por transformar un torneo en un activo capaz de generar ingresos mediante sponsors, eventos, audiencias y nuevas oportunidades de negocio alrededor del fútbol peruano.