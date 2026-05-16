la Copa nace ya con siete sponsors asegurados y transmisión por Bicolor+ de manera gratuita, algo poco común para una competencia nueva en el fútbol peruano. (Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec)
la Copa nace ya con siete sponsors asegurados y transmisión por Bicolor+ de manera gratuita, algo poco común para una competencia nueva en el fútbol peruano. (Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec)
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Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) llevaba varios meses trabajando en una fórmula para ampliar el negocio alrededor del fútbol local. La creación de la Copa Caliente de la Liga aparece ahora como la principal apuesta comercial del ente organizador de la Liga, con nuevos ingresos por sponsors, ticketing y eventos. ¿Puede este torneo convertirse en el activo que le faltaba a la Liga para expandir su negocio?

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