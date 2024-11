Luis Carrillo Pinto, CEO de Live Media, dijo a Gestión que hay que separar a la Federación Peruana del Fútbol con la marca Selección Peruana. No obstante, este tipo de acusaciones le hacen mucho daño a la imagen y a los intangibles de la FPF: al valor de marca.

“Los sponsors han firmado con la Federación Peruana del Fútbol; apoyan de buena fe a la Selección Nacional siendo patrocinadores. Lógicamente que hoy la marca FPF se ha visto golpeada mediáticamente de una manera global, el impacto ha sido muy negativo”.

En su opinión, que hayan dudas acerca de la manera en cómo hicieron los contratos, cómo se manejó el dinero, afectan a la federación.

“Sin embargo, está la preocupación de los sponsors de saber con quién han firmado, porque si estas personas están investigadas, han sido detenidas, se corta todo diálogo. Entonces, hay beneficios que tienen que cumplirse, hay obligaciones de ambas partes y con la detención se rompe toda una comunicación”, explicó.

¿Cuáles son las opciones? El también director de deportes de Nativa TV, señaló que la FPF, a través de sus colaboradores del departamento de marketing y comunicaciones, tiene que actuar rápidamente para darle la confianza y la tranquilidad a los patrocinadores, “decirles que todas las cosas que se han acordado se van a cumplir”.

“Son grandes empresas las que firman con la FPF y necesitan la confianza de que todo lo que se firma se haga de la manera más transparente y en beneficio, finalmente, del fútbol peruano”, insistió.

El impacto para los sponsors durante los partidos

Carrillo Pinto también comentó que en el fútbol mandan los resultados. “Lo que necesita esta Selección es seguir ganando como pasó contra Uruguay, para que la gente otra vez se enfoque en el tema fútbol”.

“El impacto para las marcas, directamente para los sponsors, no es inmediato. Hoy un sponsor que empieza a hablar de la selección peruana, más allá de que estemos cerca del partido con Chile, quizá no va a tener una resonancia lo positiva que esperase. Sin embargo, si le ganamos a Chile y la gente se preocupa por el fútbol, se preocupa por lo que pasa en la cancha. Lo otro va a seguir con mucha tensión, pero creo que corren por dos caminos paralelos”, mencionó a Gestión.

El director general de fútbol de la FPF, Juan Carlos Oblitas, dijo el jueves que la detención preliminar de Lozano afecta considerablemente al trabajo de la selección. “Sería poco serio decir que esto no va a afectar, Lógico que esto afecta el trabajo de la selección. Hablé en la mañana con Arturo Ríos (vicepresidente de la FPF), él no está acá en Lima, me dice que esto lo tenemos que solucionar, que se va a solucionar en un par de días”.

Retirar a Lozano de la FPF

Carrillo también se refirió a dos escenarios para Lozano Saavedra. El primero es que la Asamblea General de la FPF separe a la Junta Directiva que está involucrada en esta investigación.

Otro escenario es que la FIFA y la Conmebol, como se ha dado en otros países, forme una comisión normalizadora, es decir, vengan al Perú y trabajen, por seis meses o un año, para establecer los procesos de cara a las próximas elecciones.

Detención de Lozano

La orden judicial dispone una detención preliminar de 15 días contra Lozano y los otros investigados, así como el allanamiento y descerraje de un total de 18 inmuebles, 12 en Lima y cinco entre las ciudades de Tumbes, Piura, Chiclayo, Chachapoyas y Huánuco.



Además del presidente de la FPF se ha detenido a Karen Mandriotti, presidenta del club Academia Cantolao; Sabrina Martin Zamalloa, secretaria de la FPF; Jean Marcell Robillard, exsecretario de la FPF; Humberto Miñán Almanza, presidente de la Liga de Tumbes; Joel Raffo, presidente Sporting Cristal; Norma Alva, operadora de venta de entradas; y Fredy Salazar Rondinel, contador de la FPF.

Jorge Chávez Cotrina, coordinador de Fiscalías contra el crimen organizado, explicó el caso del directivo y deslizó la posible codena. “Estamos hablando de un concurso real de delitos y las penas se suman, y estamos hablando de 20 años”, declaró en diálogo con Canal N.

Agregó que existen fundamentos sólidos para que la Policía Nacional del Perú haya procedido a la detención de Agustín.

“Después de año y medio de investigaciones, obviamente se ha acopiado evidencias sólidas y de calidad que lo han llevado a este punto de solicitar al juez de la investigación preparatoria una medida de esa naturaleza, si es que no hubiese evidencias, el juez lo hubiese denegado definitivamente. Si el juzgado lo ha aceptado es porque hizo un análisis de las evidencias que se han presentado y ha determinado solicitar la detención preliminar”, añadió.

