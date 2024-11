El director general de fútbol de la FPF, Juan Carlos Oblitas, realizó su pronunciamiento sobre la detención preliminar que se le aplicó a Agustín Lozano por los presuntos delitos de corrupción y extorsión. Fue en el marco de la conferencia previo al cuarto día del entrenamiento de la ‘Bicolor.

Oblitas centró su opinión en las necesidades por las que pasa la selección, ahora que está muy cerca de jugar la fecha doble contra Chile y Argentina. “Anoche conversé con Agustín Lozano. Me llamó por el tema de la localía con el partido con Chile. Hablamos un rato y hoy en la mañana, cuando despierto, me encontré con esta desagradable noticia, que a todos los inmersos en la FPF nos afecta, porque se trata del presidente”, expresó.

Asimismo, el director general aseguró que esta medida afecta considerablemente al trabajo de la selección. “Sería poco serio decir que esto no va a afectar, Lógico que esto afecta el trabajo de la selección. Hablé en la mañana con Arturo Ríos, él no está acá en Lima, me dice que esto lo tenemos que solucionar, que se va a solucionar en un par de días”, recalcó.

Por otra parte, el director general de la FPF se mostró preocupado al mencionar que existen algunos “gastos operativos” que tiene la selección y que se tienen que realizar en estos días.

Oblitas cerró su participación en la conferencia de prensa dejando en claro que espera una solución beneficiosa para la máxima entidad de fútbol en el Perú. “Desde el punto de vista humano espero que se solucione para bien a ellos, pero desde el punto de vista institucional ojalá que la institución salga adelante. Porque ya dos veces con este asunto es difícil de llevar. Aquí estamos los que manejamos la parte deportiva para seguir manejando la parte deportiva”

Detención preliminar de Agustín Lozano

Cabe señalar que la Fiscalía dispuso la detención preliminar de 15 días contra el presidente de la FPF, Agustín Lozano, además del presidente del club deportivo Sporting Cristal, Joel Raffo, y la presidenta de Academia Cantolao, Karen Mandriotti. La orden judicial incluyó a un total de 12 personas y el allanamiento de 12 inmuebles en distintas ciudades del país.

Como se sabe, junto con Agustín Lozano también fueron detenidos Sabrina Martin Zamalloa, secretaria de la FPF; Jean Marceal, exsecretario de la FPF; Humberto Miñán Almanza, presidente de la Liga de Tumbes; Norma Alva, operadora de venta de entradas, y Fredy Salazar Rondinel, contador de la FPF.

