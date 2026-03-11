Desde que la Confederación Sudamericana de Fútbol implementó el actual sistema de fases previas -instancias que anteceden a la fase de grupos- los montos asignados han ido en aumento. Para el ciclo reciente, los premios por etapa son de US$ 400 mil en Fase 1, US$ 500 mil en Fase 2 y US$ 600 mil en Fase 3, esta última antesala de la fase de grupos.

Con la clasificación obtenida, Sporting Cristal aseguró US$ 500 mil. De avanzar también a la siguiente ronda, sumaría el premio de la Fase 3, elevando el acumulado previo a grupos por encima del millón de dólares.

El potencial de la fase de grupos

El mayor impacto económico se produce si un club accede a la fase de grupos. En esa instancia, Conmebol otorga un pago de US$ 1 millón por encuentro jugado de local, lo que hace un total de US$ 3 millones solo por concepto de participación. Adicional a esto, Conmebol premia las victorias con US$ 330 mil, lo que incrementa el ingreso total dependiendo del desempeño.

En un escenario optimista para Sporting Cristal -clasificación a fase de grupos y al menos una victoria- los ingresos totales llegarán a US$ 4.430 millones, sin considerar el impacto indirecto en taquilla, patrocinio y comercialización de productos oficiales. Además, seguir compitiendo internacionalmente representa una vitrina para sus jugadores, lo que puede llevar a un incremento en el valor de su ficha o una eventual venta.

A partir de octavos de final los premios se vuelven mucho más cuantiosos. Avanzar esta instancia representa un ingreso de US$ 1.250 millones, llegar a cuartos de final tiene un premio de US$ 1.750 millones, mientras que la recompensa por jugar semifinales es de US$ 2.300 millones. Llegar a la final otorga al club US$ 7 millones y el campeón se lleva US$ 24 millones.

La última final de la Copa Libertadores se jugó en Lima y la disputaron Palmeiras y Flamengo El Monumental U Marathon fue el estadio elegido. (Foto: Jesús Saucedo)

Garantía de Copa Sudamericana

Un aspecto clave del sistema actual es que los clubes eliminados en la Fase 3 de la Copa Libertadores acceden automáticamente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Esto implica que, aun si Sporting Cristal no logra el pase a la etapa principal del máximo torneo continental, igual tiene asegurada presencia internacional.

La Copa Sudamericana también ha elevado de manera significativa sus premios en los últimos años. Clasificar a la fase de grupos asegura US$ 900 mil, cifra que aumenta con cada fase superada: US$ 600 mil por llegar a octavos, US$ 700 mil por alcanzar los cuartos, y US$ 800 mil por avanzar a semifinales. En la final, el subcampeón recibe US$ 2 millones, mientras que el campeón levanta el trofeo y embolsa US$ 6.5 millones.

Sporting Cristal, como todo equipo participante de esta competición, aspira a llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores, pero si recae en la Sudamericana, los premios también pueden resultar atractivos para el cuadro celeste.

El caso Alianza Lima

Llegar a la fase de grupo de la Copa Libertadores, pero quedar eliminado también conlleva un premio “consuelo”. Es lo que sucedió con Alianza Lima el año pasado, en el que los premios fueron iguales a los de este 2026.

El cuadro blanquiazul tuvo un recorrido maratónico desde la Fase 1 hasta la fase de grupos del torneo, acumulando un premio de US$ 4.830 millones. Esto tras avanzar en las tres etapas previas, en las que destacó la eliminación a Boca Juniors, y jugar fase de grupos, instancia en la logró una victoria ante Talleres de Argentina. Sin embargo, pese a ser eliminado de la Libertadores, al quedar tercero en su grupo, accedió directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana. En esa instancia, eliminó a Gremio de Brasil y clasificó a cuartos de final, lo que le valió US$ 700 mil adicionales.

Alianza Lima eliminó a Boca Juniors en su mítico estadio 'La Bombonera' hace un año. (Foto: Alianza Lima)

Cristal en fases previas

En la última década, Sporting Cristal ha sido participante constante de la Copa Libertadores, acumulando apariciones en la fase de grupos en las ediciones 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022 y 2023, aunque no avanzó a instancias eliminatorias profundas en ese periodo.

En la edición 2023 de la Copa Libertadores, Sporting Cristal inició su participación en la Fase 2, al igual que este año, y llegó a etapa de grupos, tras eliminar a Nacional de Paraguay en esta ronda y a Huracán de Argentina en la Fase 3. En etapa de grupos, quedó tercero, lo que le llevó a jugar octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que fue eliminado por Emelec de Ecuador. Los premios en esa edición eran iguales a los de este año, por lo que el cuadro celeste acumuló alrededor de US$ 4.1 millones más US$ 660 mil como bono por conseguir dos victorias.

Es decir, Sporting Cristal ya sabe lo que es avanzar en este torneo y aumentar ingresos importantes a su presupuesto anual. El objetivo celeste, ahora, es seguir acumulando alegrías en la cancha y también a nivel financiero.