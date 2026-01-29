La totalidad de los partidos de la Liga 1 regresan a Movistar, tras el acuerdo firmado con 1190 Sports para la incorporación de las señales Liga 1 y Liga 1 Max a la parrilla de Movistar TV desde este viernes 30 de enero.

Cabe recordar que Movistar dejó de ser la “casa” de la Liga 1 peruana tras el fin de contrato con Golperu –operado por el Consorcio Fútbol Perú– en 2023 debido a un conflicto por los derechos de televisión con la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

La FPF cambió el modelo de transmisión, otorgando los derechos a la empresa 1190 Sports, lo que limitó la capacidad de Movistar para emitir la mayoría de partidos, reduciéndose drásticamente.

El regreso a Movistar

El anuncio del regreso de la Liga 1 fue acompañado por una campaña publicitaria denominada “El fútbol vuelve a casa”.

Movistar informó que, además de la Liga 1, su oferta deportiva incluye contenidos internacionales a través de ESPN/Disney+ -plataforma disponible para sus clientes de Movistar TV sin costo adicional- y el canal Movistar Deportes.

Canales para ver la Liga 1

Este 2026 vuelve a emitir todo el campeonato a través del canal L1 Max, manejado por 1190 Sports y la FPF.

Los usuarios podrán ver la Liga 1 en las frecuencias 11 y 14 en señal estándar (SD) y 711 y 714 en alta definición (HD), así como en la plataforma Movistar TV APP.