Hacia el 2026 se prevé que las inversiones alcancen los S/ 5,800 millones. Foto: Andina
Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

¿Qué depara al sector telecomunicaciones en 2026? El sector telecomunicaciones se encamina a un 2026 marcado por una fuerte dinámica de inversión. De acuerdo con Vertiv, la expectativa es no solo mantener, sino incluso acelerar el ritmo observado en 2025, con un crecimiento estimado de entre 20% y 25%. De concretarse este escenario, la inversión total alcanzaría aproximadamente los S/ 5,800 millones, según proyecciones de la multinacional estadounidense, presente en el Perú desde hace 25 años.

