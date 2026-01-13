Estos recursos se concentrarán en tres frentes principales, explicó Carlos Cobián Lezama, Regional Sales Manager de Vertiv, como son la expansión de la fibra óptica, el despliegue del 5G y el fortalecimiento de la infraestructura energética y de centros de datos. En este contexto, Cobián anticipó que los movimientos corporativos —adquisiciones y alianzas— continuarán, especialmente en el segmento de data centers, impulsados por la necesidad de robustecer el backhaul (infraestructura que transporta el tráfico de la red) y sostener el crecimiento del tráfico de datos.

Con un crecimiento proyectado de hasta 25%, el sector telecom entra en una etapa de ejecución, donde la infraestructura será el eje de la competitividad. Foto: Andina

Las inversiones en 5G

Uno de los principales ejes de inversión para el próximo año será el 5G. En 2025, cuatro operadoras —Claro, Integratel, Bitel y Entel— se adjudicaron 100 MHz de la banda de 3.5 GHz. En conjunto, los operadores deberán realizar una inversión mínima proyectada de US$ 506 millones para cumplir con los compromisos asumidos con el Estado.

Estos compromisos incluyen el despliegue de 5G en instituciones críticas, la modernización de redes en ciudades como Lima, Callao, Trujillo, Arequipa e Ica —que deberán ser adaptadas en un plazo máximo de seis meses—, así como la expansión del 4G a 437 localidades rurales y la conectividad de 545 kilómetros de carreteras.

Por operadoras, Claro (América Móvil) ya ha expresado su intención de reforzar sus inversiones en 5G. Sin embargo, estas no se limitarán únicamente a esta tecnología, sino que también estarán orientadas al fortalecimiento de las redes móviles inalámbricas y las redes fijas, mediante la expansión de los servicios de fibra óptica. Aunque la empresa aún no ha revelado el monto exacto que destinará este año, se prevé que supere los US$ 300 millones, cifra que su máximo representante ha mencionado como referencia para el desarrollo del 5G.

Otro operador con expectativas relevantes de inversión es Integratel (ex Telefónica del Perú), que desde abril de 2025 se encuentra bajo el control de Integra Capital. Su presidente, José Luis Manzano, señaló que el plan de inversiones contempla tres componentes. El primero es el despliegue de la red 5G, que demandará inversiones de entre US$ 100 millones y US$ 150 millones anuales durante un periodo de cuatro a cinco años. El segundo está enfocado en el fortalecimiento de la fibra óptica, mientras que el tercero apunta a mejorar la calidad del servicio.

En conjunto, Integratel evalúa desembolsos que podrían situarse entre los US$ 200 millones y los US$ 270 millones, aunque la compañía aún no ha precisado qué parte de estos montos se ejecutará durante el presente año.

Bitel también mantiene expectativas de inversión. Una de sus principales iniciativas es la reducción de la brecha digital mediante la implementación de tecnología 5G. Esta inversión, que superará los US$ 600 millones en los próximos 20 años, tiene como objetivo llevar conectividad a más de 3,000 localidades a nivel nacional. Al igual que en otros casos, la empresa no ha detallado cuánto se destinará específicamente este año.

En ese marco, Bitel ha definido un plan de expansión del 5G a cinco años con dos enfoques: en las zonas donde se requiere mejorar e incrementar la cobertura, se instalarán torres con antenas 4G para optimizar la transmisión; mientras que en aquellas áreas que ya cuentan con infraestructura 4G, se implementará tecnología 5G. La apuesta de la compañía es masificar el 5G a nivel nacional hacia el 2030.

Por último, Entel aún no ha anunciado su plan de inversiones para 2026 en el Perú. La compañía informó que estos detalles se darán a conocer durante el primer cuatrimestre de 2026, en el marco de su Junta Ordinaria de Accionistas.

• Las inversiones en fibra óptica y centros de datos reflejan un cambio estructural en el sector, enfocado en capacidad, eficiencia y continuidad. Foto: Andina

Data Center y fibra óptica

El año pasado, el Grupo Romero anunció su ingreso al mercado de data centers tras adquirir parte del negocio de centros de datos de Gtd. De cara a 2026, Gtd tiene en agenda el desarrollo de la segunda fase de su data center en Lurín, proyecto que demandará una inversión similar a la etapa inicial, estimada entre US$ 10 millones y US$ 13 millones, con miras a iniciar operaciones en 2027.

Asimismo, el despliegue de un tercer data center ya forma parte de la agenda de Gtd. Entre las alternativas en evaluación figura Arequipa como posible destino de esta tercera infraestructura, considerando que el primer centro se ubica en Surco y el segundo en Lurín. En cuanto al desarrollo de fibra óptica, la compañía cuenta actualmente con 6,844 kilómetros desplegados a nivel nacional. Entre 2026 y 2030, apunta a crecer alrededor de mil kilómetros por año.

De otro lado, otro actor relevante en el mercado de data centers es WIN Empresas, que este año pasó a denominarse ON Empresas, con el objetivo de enfocarse al 100% en el segmento B2B. La compañía planea invertir alrededor de US$ 100 millones en total durante los próximos tres a cuatro años.

Estos recursos se destinarán a la ampliación de su data center en Tacna, con una inversión estimada de US$ 6 millones, así como a la construcción de dos nuevos data centers en provincias —uno en el norte y otro en el sur del país— entre 2026 y 2027, con una inversión aproximada de US$ 15 millones entre ambos proyectos.

Adicionalmente, la empresa prevé invertir cerca de US$ 20 millones en la ampliación y modernización de su red de fibra óptica a nivel nacional, así como en el desarrollo de un centro de ciberseguridad, que permitirá ofrecer servicios especializados a sus clientes. Para la construcción de esta infraestructura se estima una inversión de US$ 12 millones.

Tanto la ampliación de Santa Catalina como la inversión en La Molina forman parte del monto total de US$ 100 millones. De ese total, entre US$ 25 millones y US$ 30 millones corresponden al capex regular, destinado anualmente al crecimiento de clientes, así como a opex de licenciamiento.

Mientras que Internexa destinará cerca de US$10 millones este año al despliegue de fibra óptica, con la instalación de aproximadamente 200 kilómetros de esta infraestructura que beneficiará a 24 minas —20 en el sur y 4 en el norte del país—, Fiberlux, por su parte, proyecta una inversión inicial de US$10 millones en 2026 para la construcción de su data center, el cual estará operativo este año y se ubicará en el distrito de Surquillo, sobre un área de 1,000 metros cuadrados (m2).

La calidad del servicio ya no se mide solo en acceso, sino en velocidad sostenida, estabilidad y baja latencia. Foto: Andina

Las tendencias para 2026: ¿cuáles son?

Para el experto de Vertiv el sector telecom se encamina hacia tres grandes tendencias. La primera es la fibra óptica y el fortalecimiento del backhaul (infraestructura que transporta el tráfico de la red), considerados la columna vertebral de la calidad del servicio. “La demanda ya no se mide solo en tener internet, sino en velocidad sostenida, estabilidad y baja latencia”, indicó.

La segunda tendencia es el despliegue del 5G, cuya adjudicación se concretó a fines de 2025. “Se cierra una etapa narrativa y pasamos a una etapa de ejecución”, sostuvo. Según la Asociación del Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSMA), alrededor del 60% de las conexiones en América Latina serán 5G hacia 2030, por lo que Perú no solo entra en una fase de evolución tecnológica, sino también de mayor inversión a nivel regional.

La tercera tendencia —y la más silenciosa— está relacionada con la resiliencia energética y la eficiencia térmica, que se convertirán en nuevos indicadores de competitividad en 2026. “ La gran restricción para el crecimiento ya no va a ser el espectro, sino la energía: su disponibilidad, continuidad y eficiencia ”, advirtió.

El contexto global refuerza esta visión, acotó. En 2022, el consumo energético de los centros de datos a nivel mundial fue de 420 terawatts hora, y se estima que hacia 2030 alcanzará los 1,000 terawatts hora. “Esto redefine la conversación del sector telecom, que deja de centrarse solo en el espectro para incorporar variables como energía, capacidad de enfriamiento y eficiencia del ecosistema digital”, mencionó.

Este cambio responde al crecimiento sostenido de la demanda por servicios de datos, impulsada por la inteligencia artificial, servicios en la nube, 5G y el Internet de las Cosas (IoT).