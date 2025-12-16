Los ingresos del sector de telecomunicaciones en el Perú alcanzaron los S/ 12,532 millones entre enero y septiembre del 2025, sin considerar la venta ni el alquiler de equipos, lo que representó un crecimiento de 3% frente al mismo periodo del año anterior, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

El desempeño del sector estuvo impulsado principalmente por los servicios móviles, cuyos ingresos ascendieron a S/ 7,725 millones, con un incremento de 5.7%; así como por el servicio de internet fijo, que registró ingresos por S/ 2,413 millones, un avance de 8.6%.

Según el regulador, el aumento en los ingresos de los servicios móviles respondió a una mayor comercialización de líneas bajo la modalidad contrato (pospago y control). El número de estas líneas pasó de 18.7 millones en septiembre de 2024 a 20.3 millones en septiembre de 2025.

En tanto, el crecimiento del internet fijo estuvo explicado por el incremento sostenido de la demanda de conexiones, que bordearon los 4.3 millones al cierre del tercer trimestre del año. Destacó, además, la mayor adopción de la fibra óptica, tecnología que representó más del 81% del total de conexiones de internet fijo a nivel nacional.

Ingresos por empresas operadoras de telecomunicaciones

El Osiptel precisó que la mayoría de las empresas analizadas reportaron un crecimiento de sus ingresos. En ese sentido, sobresalieron las operadoras cuya actividad principal se concentra en el mercado de internet fijo, como Grupo Fiber (+12.9%), Wi-Net Telecom (+14%), Wow (+26.9%), Pangeaco (+28.9%) y MiFibra (+59.3%).

En términos de participación de mercado por ingresos a septiembre de 2025, Claro lideró con 34.3%, seguida por Integratel Perú (26.8%), Entel (19.0%) y Bitel (10.7%). El conjunto de otras operadoras concentró el 9.2% restante.

Inversión en telecomunicaciones

Durante los primeros nueve meses del 2025, las inversiones en el sector telecomunicaciones sumaron S/ 2,199 millones, lo que representó un incremento de 26.8% respecto al mismo periodo del 2024.

Claro concentró el 29.6% del total de inversiones, pese a registrar una reducción interanual de 7.4%. A ese operador, le siguieron Entel (19.5%), Wi-Net Telecom (19.1%), Bitel (17.8%) e Integratel (10.4%).

De acuerdo con el Osiptel, la evolución positiva de la inversión refleja el sostenimiento de expectativas favorables de crecimiento del sector, impulsadas por la mayor demanda de servicios, la competencia entre operadores y el acelerado cambio tecnológico.