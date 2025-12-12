A tres semanas de despedir el 2025, el sector de telecomunicaciones comienza a mover sus fichas pensando en el 2026. Honor, la marca china de smartphones, es uno de los actores que ya perfila su estrategia para el próximo año con miras a fortalecer su presencia tanto en el ecommerce como en el canal físico. ¿Cómo piensa lograrlo?

En concreto, la compañía anunció el inicio de operaciones de su plataforma de comercio electrónico en Perú, denominada HONOR Store Online, junto con la apertura de su tienda número 16 en Juliaca (Puno). Ambos movimientos se integran a su estrategia de expansión en un mercado donde la marca mantiene un crecimiento de doble dígito.

La compañía señaló que la elección de Juliaca responde al dinamismo comercial de la zona y a sus esfuerzos por fortalecer su presencia fuera de Lima. La inauguración coincide con el despliegue de su propio canal digital, que la marca proyecta posicionar entre sus principales vías de venta de cara al 2026.

Honor impulsa su crecimiento en uno de sus mercados más relevantes de la región con una estrategia centrada en expansión física, ecommerce y mejoras logísticas. (Foto: Honor)

Presencia de Honor en Perú

El mercado peruano continúa siendo uno de los más relevantes para Honor dentro de América Latina. Según datos reportados por la empresa, Perú representó más del 11% del volumen de ventas regional en 2025, año en el que superaron los 10 millones de smartphones comercializados en la región.

En el ámbito local, además, la marca se mantiene entre las primeras del ranking, con un crecimiento interanual superior al 20% y una participación de 23.4% en importaciones durante el primer semestre del año.

Las cifras del sector muestran que, de los más de 3.5 millones de smartphones importados entre enero y junio de 2025, el Top 10 de modelos concentró el 44.56% del total. Cuatro dispositivos de Honor se encuentran en ese listado y representan el 16.32%. A lo que se añade que el smartphone más importado del periodo también corresponde a la marca.

Eid Hirsh, director de Relaciones Públicas de Honor Perú, explicó que su estrategia omnicanal apunta a responder a un consumidor que demanda inmediatez y acompañamiento especializado . Añadió que la descentralización continuará siendo una prioridad para ampliar el acceso a servicios y soporte técnico.

El ejecutivo señaló que, en Perú, la marca tiene como principal público a personas de entre 20 y 40 años que buscan tecnología intuitiva y herramientas basadas en inteligencia artificial para actividades cotidianas y laborales.

Honor mantiene en el país un portafolio que incluye tablets, laptops, wearables y dispositivos para el hogar inteligente, como parlantes, etiquetas de equipaje y aspiradoras robot.

La compañía informó también que ha realizado ajustes en su red logística con el fin de reducir los tiempos de entrega de los pedidos realizados a través de su nueva tienda online, incluyendo envíos fuera de Lima.