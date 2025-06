Lejos quedaron los días en los que un simple smartphone y una laptop bastaban para estar al día. Los líderes empresariales peruanos ahora se rodean de una gama de gadgets que les permitan ser más eficientes, estar conectados en todo momento y cuidar incluso su bienestar personal.

Rodrigo Ortiz, gerente de Marketing de iShop, indicó que existen diversos gadgets en el mercado que complementan la experiencia de los ejecutivos, dentro de los cuales destaca el Apple Watch Ultra 2.

“Este dispositivo se ha convertido en un verdadero asistente personal 24/7, que permite monitorear indicadores clave de salud, recibir notificaciones en tiempo real y organizar la agenda diaria, todo desde la muñeca. Su diseño robusto, junto con sus funciones inteligentes, lo convierten en una herramienta ideal para quienes necesitan eficiencia, control y conectividad en todo momento”, refirió.

Ortiz comentó que el ticket promedio para estos productos es de S/ 3,200, reflejando la preferencia de los usuarios por invertir en tecnología que impacte positivamente tanto en su vida profesional como personal.

Apple watch. (Foto referencial: Freepik)

Los gadgets que lideran la demanda en el segmento ejecutivo

Gabriel Castro, pr manager de Huawei Perú, señaló que las tablets y smartwatches son de los productos más requeridos en el mundo corporativo. “El ejecutivo de ahora es dinámico y sabe que su “oficina tiene que ser móvil”, anotó.

En ese marco, contó que, en el rubro de tablets, la marca ha crecido un 400% en ventas si se compara el 2023 con el 2024.

Asimismo, Castro destacó el incremento en la demanda de los relojes inteligentes. En este segmento, se destacan los modelos GT 5 Pro y el Huawei Watch 5, cuyos precios son de S/ 899 y S/ 1499, respectivamente.

Por su parte, Karen Paz Soldán, gerente Retail de Xiaomi, precisó que entre los dispositivos tecnológicos más adquiridos por los ejecutivos destacan los smartwatches y wireless headphones.

En cuanto a ticket, los relojes inteligentes tienen un costo promedio de S/ 600; mientras que los audífonos inalámbricos suelen encontrarse alrededor de los S/ 300, convirtiéndose en una opción accesible pero funcional para el día a día ejecutivo.

Eid Hirsh, director de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Honor, manifestó que el perfil corporativo se interesa por dispositivos que aporten a su eficiencia profesional, conectividad constante y un diseño elegante, siendo los relojes inteligentes de los más demandados.

“Estos gadgets no solo ofrecen un útil complemento a las necesidades profesionales, también brindan funcionalidades clave para el equilibrio vida-trabajo como el monitoreo de salud, control del estrés, seguimiento del sueño, GPS integrado, y una amplia variedad de modos deportivos”, mencionó.

En esa línea, Hirsh comentó que entre los productos más destacados en esta categoría están el Honor Watch 5 y el Honor Choice Headphones Pro, cuyos precios son de S/ 699 y S/ 219, respectivamente.

Relojes inteligentes y audífonos inalámbricos lideran demanda en el perfil ejecutivo. (Foto: Difusión)

Lo que valoran los ejecutivos

Rodrigo Ortiz señaló que lo que los ejecutivos valoran más en un dispositivo es que facilite su vida, tanto en el ámbito laboral como personal. Buscan herramientas que les permitan alcanzar sus objetivos con eficiencia, conectividad y simplicidad, agregó.

“Apple destaca por ofrecer un sistema operativo intuitivo y un ecosistema interconectado. El iPhone es el corazón y los demás dispositivos son las extensiones que potencian la experiencia del usuario: desde el seguimiento de indicadores de salud y el control de notificaciones hasta la gestión de la agenda diaria”, mencionó.

Por su lado, Gabriel Castro consideró que, en un entorno globalizado, donde la conectividad es imprescindible, los ejecutivos gestionan reuniones, proyectos e informes desde cualquier lugar, por lo que los gadgets tecnológicos son esenciales ya que permiten cumplir con diferentes tareas estando aún en movimiento.

“Los ejecutivos de ahora valoran, por encima de todo, la conectividad fluida, la seguridad y la eficiencia. Buscan gadgets que se integren sin esfuerzo a su ecosistema de trabajo y les permitan agilizar sus funciones sin tener que estar pegado a una PC necesariamente”, apuntó.

Karen Paz Soldán coincidió en que el perfil ejecutivo busca tecnología que no solo sea potente, sino también funcional y versátil. Valoran dispositivos con autonomía prolongada, conectividad fluida y funciones que se integren sin fricciones a su ritmo de vida, añadió.

Por ello, los relojes inteligentes se convierten en un gran aliado para los profesionales, “ya que ofrecen herramientas como notificaciones inteligentes, recordatorios, control de agenda y, al mismo tiempo, monitoreo de sueño, ritmo cardíaco y pasos, ayudando a equilibrar productividad y bienestar en una sola interfaz”, resaltó.

Para Eid Hirsh el mundo corporativo requiere de una combinación entre funcionalidad, elegancia y confiabilidad. Valorizan especialmente el diseño sobrio pero moderno, que se adapte a un entorno profesional, así como un dispositivo batería de larga duración que permita su uso prolongado sin interrupciones.

“También aprecian funciones relacionadas con la salud y el bienestar, como el monitoreo del ritmo cardíaco, sueño y estrés, ya que estos elementos les ayudan a mantener el equilibrio en su rutina diaria. Por último, valoran una conectividad fluida con sus dispositivos móviles para recibir notificaciones, gestionar llamadas o acceder a datos importantes en tiempo real”, concluyó.

Las apps favoritas de los gerentes peruanos

Pedro White, head de MercadoLibre Perú

Pedro White, head of Mercado Libre Perú. (Foto: GEC)

Comentó que en su día a día las aplicaciones que más usa son la suite de Google (Gmail, Calendar, Drive y Meet) porque le permiten organizarse, gestionar reuniones y colaborar en tiempo real de manera eficiente.

“También he incorporado el uso de herramientas de inteligencia artificial (ChatGPT, Gemini y DeepSeek), ya que son claves para elevar la productividad y tomar decisiones con mayor agilidad. Y, cuando tengo tiempo para desconectarme y hacer deporte, uso Strava para registrar mis entrenamientos y mantener un buen balance”, destacó White.

Rodrigo Guajardo, CEO de Ripley Perú

Rodrigo Guajardo, CEO de Ripley Perú. (Foto: Difusión)

Señaló que una de las apps que más utiliza es ChatGPT, ya que le ayuda a ordenar ideas, escribir correos y planificar agendas.

“Otra aplicación que uso mucho es Notability, para tomar notas sincronizadas con mi laptop y tablet. Lo que escribo queda registrado y ordenado en ambos dispositivos. Adicional a ello, una app indispensable en el tráfico limeño es Waze”, contó Guajardo.

Diego Cubas, CEO de Cornerstone Perú

Diego Cubas, CEO de Cornerstone Perú. (Foto: Difusión)

Señaló que el aplicativo que más emplea en su rutina laboral es LinkedIn, debido a que les permite conectar de forma directa y efectiva con líderes, ejecutivos y tomadores de decisión en toda la región. “Trabajamos con dos versiones premium: Sales Navigator y LinkedIn Recruiter”, añadió.

“En el ámbito personal, uso Garmin desde hace más de ocho años. Me ayuda a mantener una rutina saludable: registro mis entrenamientos, el número de pasos diarios, el consumo de calorías y más. Es una forma de mantener el equilibrio y cuidar mi energía para estar al 100% tanto en casa como en el trabajo”, subrayó Cubas.

Alberto Parodi de la Cuadra, gerente general de Unimaq

Alberto Parodi de la Cuadra, gerente general de Unimaq. (Foto: Difusión)

Dijo que por su labor en la empresa y como profesor universitario, valora mucho las apps de Harvard Business Review y de McKinsey. “Me gusta el análisis que hacen de las tendencias que nos tocan a todos y cómo enfocan de forma práctica la innovación”, mencionó.

“Además, cuando hago caminatas diarias por temas de salud y voy al gimnasio en la semana, uso la aplicación Fitbit, en la que cada uno se pone sus objetivos: yo me centro en contar los pasos y en las calorías de la actividad que he hecho. Me parece muy útil para acompañar la actividad física”, expresó Parodi de la Cuadra.

Karl Kieliger, general Manager Victorinox Latam

Karl Kieliger, General Manager Latam de Victorinox. (Foto: Difusión).

Contó que hacer seguimiento a los mercados financieros es parte de su rutina diaria, por lo cual utiliza Yahoo Finanzas. Esta aplicación la ayuda a monitorear tipos de cambio y otros indicadores que inciden directamente en la estrategia de precios, planificación de importaciones y márgenes de rentabilidad de la empresa.

“Ahora, en mi vida personal, utilizo la app de Strava porque soy ciclista y me permite registrar con precisión mis recorridos, medir mi rendimiento y planificar nuevas rutas. Es una herramienta que valoro por su enfoque en la mejora continua, la visualización de datos y la capacidad de integrar métricas útiles para alcanzar objetivos personales”, finalizó Kieliger.