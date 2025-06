Esta tecnología, afirmó, tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las personas. ¿De qué se trata? Explica también qué es la inteligencia artificial y cómo las empresas en Perú ya la están adoptando.

¿Qué es la inteligencia artificial?

Antes de contarte qué es la inteligencia artificial y hacia dónde vamos con ella, déjame empezar por lo que no es. La IA no es Terminator, no es Skynet, no es una tecnología diseñada para acabar con el mundo ni para reemplazar a los humanos en todo. No se trata de computadoras que van a volverse en contra de la humanidad ni de máquinas que nos van a dejar sin trabajo.

Curiosamente, en el cine casi nunca ves a la tecnología como algo positivo. Siempre es la mala de la historia. Pero en la vida real, la inteligencia artificial está diseñada para asistir, no para dominar. No va a tomar decisiones por ti. Lo que hace es darte información, darte probabilidades, ayudarte a decidir mejor. Pero la decisión final siempre será tuya. Para eso está construida.

Uno de los productos más conocidos de Microsoft en IA es Copilot. ¿Qué viene ahora?

Hace un año y medio hablábamos mucho de Copilot, de IA generativa, de cómo esta tecnología estaba revolucionando la productividad. Pero ahora entramos a una nueva etapa: la de los agentes inteligentes. Eso es lo próximo.

¿A qué se refiere con agentes? ¿Cómo asistentes virtuales?

No exactamente. Te lo explico con un ejemplo cotidiano. Hoy (jueves) sé que mi hija de 19 años probablemente me pida dinero porque tiene una reunión. Lo que suelo hacer es entrar a mi app del banco, validarme y hacerle la transferencia.

Como se acerca la quincena, tengo que pagar el departamento, los servicios, y transferirle dinero a mi esposa para las compras. Todo eso me toma unos 15 o 20 minutos. Ahora imagina que, en lugar de hacer todo eso paso por paso, simplemente le diga a la app desde mi celular: Yapea a Macarena para su reunión, transfiere a Jimena lo de las compras y paga el departamento.

Y que el sistema entienda perfectamente quién es Macarena, quién es Jimena, y a qué me refiero con el departamento. Y lo ejecute todo automáticamente, en segundos. Eso es posible porque la IA ya aprendió de mi comportamiento anterior, lo reconoce, lo anticipa. Eso es lo que llamamos banca conversacional . Es algo que vamos a empezar a ver ahorita.

LEA TAMBIÉN Microsoft no para de despedir empleados tras recorte récord en mayo

¿Cuándo veremos estos agentes en acción en el Perú?

Te diría que ya estamos piloteando estas soluciones, y probablemente en un par de trimestres, máximo tres, empieces a verlas en funcionamiento . Todo se irá adaptando progresivamente. No puedo decir aún con qué instituciones ni en qué proyectos específicos, pero en general, dentro del sistema financiero hay mucho interés. Este sector está enfocado en crear experiencias que sorprendan al cliente todos los días, lo que ellos mismos llaman una experiencia wow.

¿Cómo funciona esto técnicamente?

Básicamente, estás usando inteligencia artificial para dictar instrucciones: la IA reconoce tu voz, interpreta lo que dices, transforma eso en texto, y luego un agente ejecuta las acciones automáticamente. Eso es lo que hace posible que se completen operaciones como transferencias o pagos sin intervención manual.

Y lo interesante es que este mismo concepto se puede aplicar a otras industrias, como salud, deporte, seguros, telecomunicaciones, educación, entre otros. Lo que se viene es que estos agentes van a ser tan intuitivos que cada persona podrá crear los suyos.

¿Cómo un avatar?

Imagínate que tú misma puedes configurar un agente para que te despierte a cierta hora, registre tus calorías diarias, programe tus compras o pagos, te recuerde tus reuniones, entre otros. Esas tareas operativas que hoy te quitan tiempo, van a estar automatizadas. Eso es lo que viene.

En Perú, estamos trabajando principalmente con el sector financiero: banca, seguros, todo lo que tradicionalmente lidera la adopción tecnológica. Pero también ya vemos mucho movimiento en otras industrias, como telecomunicaciones, donde las empresas están comenzando a incorporar agentes en sus operaciones. Lo mismo ocurre con el sector manufactura, que también está entrando con fuerza a este mundo.

LEA TAMBIÉN La decisión de Bill Gates que provocó una pérdida de US$400.000 millones en Microsoft

Banca, seguros, telecomunicaciones y manufactura: los sectores que más rápido están adoptando soluciones con IA en el país. Foto: Andina

La IA en empresas peruanas

¿Cómo está trabajando Microsoft con el sector privado para implementar soluciones basadas en inteligencia artificial?

En el sector privado actuamos como aliados estratégicos. No se trata solo de ofrecer tecnología, sino de acompañarlas en su proceso de transformación digital. Un ejemplo es María Almenara, una pastelería que ahora puede predecir la demanda de cada uno de sus productos con una semana de anticipación. Gracias a la inteligencia artificial, evitan tanto el desabastecimiento como la sobreproducción.

Esto lo lograron con el apoyo de SP Perú, uno de nuestros socios. Ellos ayudaron a migrar toda la operación a Azure, nuestra nube, lo que además eliminó los costos asociados a la compra y mantenimiento de infraestructura propia.

Otro caso es el de Pacífico Seguros, que ya está utilizando Microsoft Security Copilot para gestionar su ciberseguridad. Esta herramienta les permite detectar y responder a amenazas mucho más rápido, reduciendo el riesgo y la carga operativa.

Y también está el BCP, cuyas áreas de desarrollo están utilizando GitHub Copilot para escribir códigos más eficientes, en menos tiempo y a menor costo. Todo esto demuestra cómo el mercado peruano ya está integrando la inteligencia artificial en su día a día.

¿Con cuantas empresas trabajan en Perú?

En el país contamos con una red de más de 2,500 partners . Son empresas que apuestan por nuestra tecnología, desarrollan soluciones sobre nuestra plataforma, se certifican constantemente y además invierten para ofrecer servicios al mercado.

Trabajamos con todo tipo de organizaciones desde startups, pasando por pequeñas y medianas empresas, hasta grandes corporaciones. Esta red es clave para llevar la innovación a distintos sectores y acelerar la transformación digital en todo el ecosistema empresarial peruano.

¿También trabajan con organizaciones del Estado?

Sí, también colaboramos activamente con el sector público. Por ejemplo, tenemos proyectos educativos en conjunto con la Cancillería y con algunas fundaciones. Además, acabamos de firmar un acuerdo con el Ministerio del Ambiente para un proyecto llamado Guacamaya.

Este proyecto busca llevar tecnología a la selva, instalando cámaras satelitales en puntos estratégicos de la Amazonía peruana. El objetivo es monitorear cómo se desarrollan distintas especies y así contribuir con la preservación de la biodiversidad. Lo que va a permitir una trazabilidad en el tiempo no solo de los animales, sino de la vegetación y del clima.

Antes se trabajaba con fotografías, pero ahora se utilizan videos, lo que permite una recolección y análisis de datos mucho más detallada. Esta información ya se considera evidencia científica.

¿Cómo ve Microsoft a la competencia en el terreno de la IA?

La competencia es global ya que están Google, Amazon, y muchos otros. No hay cifras oficiales de participación de mercado en Perú, pero te puedo decir algo importante sobre nuestra historia.

En los 50 años de Microsoft, nunca fuimos los primeros en una categoría. Cuando lanzamos Office, ya existía Lotus. Cuando sacamos Windows, ya había redes empresariales funcionando. Nunca nacimos líderes; más bien, hacíamos las cosas bien, aprendíamos rápido y con el tiempo ganábamos liderazgo.

Pero con inteligencia artificial es diferente. Es la primera vez que salimos primeros en una categoría . Fuimos pioneros con OpenAI y ChatGPT, y luego con Copilot. La competencia llegó después, y no necesariamente con el mismo nivel de alcance ni variedad de casos de uso que tenemos hoy. Estamos aprendiendo a liderar una categoría, y eso no es fácil. Pero los resultados que estamos viendo con nuestros clientes, en la implementación de soluciones reales y específicas, son una buena señal de que vamos por el camino correcto.