Cenco Malls desembolsó US$ 125 millones para adquirir el 51% de Plaza Central, uno de los centros comerciales más importantes de Bogotá. (Foto: Cenco Malls)
Cenco Malls desembolsó US$ 125 millones para adquirir el 51% de Plaza Central, uno de los centros comerciales más importantes de Bogotá. (Foto: Cenco Malls)
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Redacción Gestión
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, brazo inmobiliario del grupo chileno y operador de los centros comerciales Cenco Lima Sur, y Cenco Arequipa en Perú, concretó la adquisición del 51% de Plaza Central, un centro comercial ubicado en Bogotá, Colombia, en una operación valorizada en US$ 125 millones.

El acuerdo se dio entre su filial Cencosud Col Shopping S.A.S. y Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (PEI), considerado el principal fondo inmobiliario de Colombia, que conservará una participación de 49% en el activo. La operación se cerró luego de cumplirse las condiciones pactadas entre ambas partes.

Para , la adquisición refuerza su presencia en Colombia, mercado donde el grupo Cencosud también mantiene operaciones de supermercados y otros negocios vinculados al . A nivel regional, la firma administra actualmente 41 centros comerciales distribuidos entre Perú, Chile y Colombia.

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Características del activo

Según información de la compañía, el activo cuenta con 76,520 metros cuadrados de superficie bruta arrendable (GLA) y una ocupación cercana al 95% al cierre de 2025. Con cerca de una década de operaciones, Plaza Central es considerado uno de los centros comerciales más representativos de la capital colombiana.

Asimismo, registra más de 204,000 metros cuadrados de área construida e ingresos por 79,098 millones de pesos colombianos -un poco más de US$ 22 millones- durante el último año reportado. El complejo cuenta además con certificaciones ambientales LEED para diseño, construcción y operación, así como cerca de 1,000 paneles solares instalados.

Cenco Malls opera en Perú los centros comerciales Cenco Lima Sur, Cenco La Molina y Cenco Arequipa, como parte de su portafolio regional. (Fuente: ACCEP)
Cenco Malls opera en Perú los centros comerciales Cenco Lima Sur, Cenco La Molina y Cenco Arequipa, como parte de su portafolio regional. (Fuente: ACCEP)

Sebastián Bellocchio, gerente general de Cenco Malls, sostuvo que la incorporación de Plaza Central debería contribuir positivamente a los resultados de la compañía. “Esperamos que esta adquisición tenga un efecto favorable en los resultados consolidados”, indicó.

Con esta operación, supera los 1.45 millones de metros cuadrados de superficie bruta arrendable en Sudamérica, consolidando su presencia en los tres países donde actualmente desarrolla operaciones. En Perú, además de sus tres malls ya operativos, está próximo a inaugurar dos complejos nuevos, en San Juan de Lurigancho y Miraflores.

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