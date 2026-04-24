Cencosud S.A. informó que Julio Moura Neto traspasará la presidencia del Directorio a Manfred Paulmann Koepfer, quien asumirá el cargo tras la próxima sesión ordinaria, mientras que el ejecutivo saliente continuará como director de la compañía.

El cambio en la presidencia del holding se produce tras la gestión de Moura, quien lideró el Directorio desde diciembre de 2023 en un contexto desafiante para la industria del retail, marcado por la necesidad de sostener una estrategia de largo plazo y un gobierno corporativo robusto.

Manfred Paulmann, quien forma parte del Directorio desde 2021, asume la presidencia con una trayectoria vinculada al grupo y un conocimiento del negocio en los mercados donde opera Cencosud.

Al referirse a esta transición, Julio Moura señaló: “Ha sido un honor presidir el Directorio de Cencosud durante este período. Agradezco la confianza del Directorio y de los accionistas, y el trabajo conjunto con el equipo ejecutivo en un contexto desafiante para la Compañía y la industria. Me alegra que Manfred Paulmann asuma la Presidencia del Directorio, y estoy convencido de que su mirada de largo plazo y su conocimiento del negocio serán un aporte para el desarrollo futuro de Cencosud. Continuaré contribuyendo desde mi rol como director.”

Por su parte, Manfred Paulmann indicó: “ Agradezco a Julio Moura la conducción del Directorio durante su período como presidente y el trabajo realizado en una etapa relevante para la Compañía. Asumo esta responsabilidad con una mirada de largo plazo, enfocado en dar continuidad a la estrategia y en seguir impulsando una agenda disciplinada de innovación y adaptación, que permita a Cencosud fortalecer sus capacidades y enfrentar con solidez los desafíos de un entorno cada vez más competitivo y exigente ”.

Manfred Paulmann asumirá la presidencia del Directorio de Cencosud tras el relevo de Julio Moura.

Con este cambio, la familia Paulmann vuelve a encabezar el directorio de Cencosud S.A., retomando un rol directo en la conducción de la compañía tras varios cambios en su alta dirección. Tras la salida del fundador Horst Paulmann en 2021, la presidencia fue asumida inicialmente por su hija Heike Paulmann, quien dejó el cargo en 2023 en medio de cuestionamientos vinculados a operaciones con acciones por parte del entonces CEO.

¿Quién es Manfred Paulmann?

Manfred Paulmann Koepfer es ingeniero comercial por la Universidad de Chile y cuenta con un MBA de HEC París. Actualmente, se desempeña como director de Cencosud Shopping y es presidente del directorio de The Fresh Market.

Tiene una larga trayectoria ligada a Cencosud: fue miembro de su directorio entre 1993 y 2011, y retomó ese rol en julio de 2021. Además, trabajó durante nueve años en Cencosud Argentina, donde lideró el desarrollo del formato de mejoramiento del hogar Easy, del cual fue su primer gerente general, tanto en Argentina como en Chile.

En 2008, asumió como vicepresidente ejecutivo de Cencosud, cargo desde el cual encabezó diversos proyectos estratégicos. Paralelamente, ha desarrollado iniciativas empresariales propias, tanto de manera independiente como en asociación con otros socios.

Cambios en Cenco Malls

En paralelo, Cenco Malls, filial de centros comerciales del grupo, también informó un cambio en la presidencia de su Directorio. Jaime Soler fue designado como presidente en reemplazo de Manfred Paulmann Koepfer, quien renunció al cargo y continuará como director de la compañía.

Durante su período como presidente, Paulmann acompañó una etapa de consolidación y avance estratégico de la compañía, impulsando una mirada de largo plazo sobre el negocio inmobiliario comercial, el fortalecimiento del portafolio y la incorporación de innovación orientada a la creación de valor.

Al referirse a su salida de la presidencia, señaló: “Ha sido un privilegio presidir el Directorio de Cenco Malls en un período de desarrollo relevante para la Compañía. Dejo la Presidencia con la convicción de que la estrategia definida es sólida y de que el Directorio y el equipo seguirán avanzando con foco en el largo plazo, la disciplina estratégica y la adaptación a los cambios del entorno".

Por su parte, Jaime Soler indicó: “Asumo la Presidencia del Directorio de Cenco Malls con el foco puesto en dar continuidad al trabajo realizado y en acompañar a la administración en la ejecución de la estrategia. Nuestro énfasis estará en seguir fortaleciendo el portafolio, capturando oportunidades de crecimiento y gestionando nuestros activos con una mirada de largo plazo, apoyados en un trabajo colaborativo, una cultura centrada en las personas y un foco permanente en la experiencia de nuestros consumidores, utilizando la tecnología y los datos —incluidas herramientas de analítica e inteligencia artificial— como habilitadores para una gestión cada vez más eficiente y adaptada a los desafíos del entorno.”

Cenco Malls, operador regional de centros comerciales del grupo Cencosud, impulsa su crecimiento en Perú, Chile y Colombia.

¿Quién es Jaime Soler?

Jaime Soler es el nuevo presidente del Directorio de Cenco Malls y actual director de la compañía. Cuenta con una sólida trayectoria profesional y un profundo conocimiento del negocio inmobiliario y de los activos que conforman la plataforma regional de la empresa.

A lo largo de su carrera, ha ocupado diversos cargos como director en compañías y organizaciones como Cencosud Shopping Center, Prodalam, Builder Commerce, Bruno Fritsch S.A. y Masiva, además de roles como asesor en Ñuble Alimentos y el holding Empresas Matetic. También fue director ejecutivo de Grupo H y formó parte del directorio de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

En el ámbito corporativo, destacó como CEO de Cencosud S.A. entre 2014 y 2018 . Es ingeniero comercial por la FEN de la Universidad de Chile y cuenta con estudios ejecutivos en la Kellogg School of Management de Northwestern University.

Cenco Malls en Perú

Cenco Malls cerró el 2025 con ingresos por US$ 397.3 millones, lo que representó un crecimiento de 7% frente al 2024, impulsado por sus operaciones en Perú, Chile y Colombia. En el mercado peruano, el desempeño estuvo marcado por el dinamismo de activos como Cenco La Molina, que impulsó el crecimiento de ingresos, visitas y ventas.

De cara al 2026, la compañía proyecta avanzar en su expansión en Perú con nuevos desarrollos inmobiliarios, entre ellos Cenco Miraflores, además de continuar con la consolidación de Cenco La Molina y el desarrollo de Cenco Lima en San Juan de Lurigancho.