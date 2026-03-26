El Ejecutivo designó al exministro del Interior, Hugo Alberto Begazo de Bedoya, como nuevo presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), en reemplazo de Berthin Enrique Gomez Vela, quien presentó su renuncia.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema Nº 123-2026-PCM, firmada por el presidente de la República, José María Balcázar, y el titular del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo.

La resolución señala que el Gobierno agradece a Gomez Vela por los servicios prestados durante su gestión al frente de la institución rectora de la política antidrogas en el país.

Hugo Begazo, general en retiro de la Policía Nacional, asumió el cargo de ministro del Interior apenas un mes atrás, el 24 de febrero de 2026, en el gabinete liderado por Balcázar, sucediendo a Vicente Tiburcio Orbezo. Su trayectoria en la policía incluye la jefatura del Frente Policial Cajamarca (2014-2016), donde lideró operaciones contra mafias dedicadas a la minería ilegal, y la dirección de la Región Policial Lima (2016-2017), donde ejecutó megaoperativos contra organizaciones criminales y reforzó el patrullaje en la capital.

Durante su breve paso por el Mininter, Begazo respaldó al presidente Balcázar frente a cuestionamientos surgidos tras la aprobación de la Ley 32171, que autorizó el nombramiento de docentes contratados en universidades públicas.

Ante los señalamientos de presunto favorecimiento a un familiar del mandatario, el entonces ministro apeló a la presunción de inocencia, señalando que “todos tenemos denuncias, todas las personas pueden tener denuncias. Existe la presunción de inocencia y debemos respetar esa presunción”.

Con su llegada a Devida, Begazo asume el liderazgo de la entidad que dirige la estrategia nacional contra las drogas, en un contexto donde el combate a las organizaciones criminales y la prevención del consumo continúan siendo prioridades del Ejecutivo.