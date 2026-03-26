Mininter. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El Poder Ejecutivo oficializó esta noche la designación del nuevo director general de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, así como otros altos cargos del Ministerio del Interior (Mininter).

Mediante la se designó a Eswin Alexander Manay Guerrero en el cargo de director general de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Despacho Viceministerial de Seguridad.

A través de la se designó a Ronald Ricardo Rejas Albujar en el cargo de director de la Dirección de Control de Drogas y Cultivos Ilegales de la Dirección General Contra el Crimen Organizado del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior.

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Esta noche fue designado también el nuevo director general de la Dirección General de Información para la Seguridad del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. El cargo será ocupado por Luis Fares Yunis Herrera. Su designación se dio mediante la

La edición extraordinaria de Normas Legales del Diario El Peruano publicó además la designación del Concepcion Loayza Rujel en el cargo de director general de la Dirección General de Orden Público del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior. Su nombramiento se dio mediante la .

A esta se suma el nombramiento de Fredy Aristo del Carpio León en el cargo de director de la Escuela de Inteligencia de la Dirección General de Inteligencia del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior. Su designación se produjo mediante la .

Todas estos dispositivos legales llevan la firma del ministro del Interior, José Mercedes Zapata Morante.

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