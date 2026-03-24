Mininter. (Foto: gob.pe)
Mininter. (Foto: gob.pe)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Poder Ejecutivo oficializó la designación de Carlos Noé Guillén Enríquez como nuevo viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior (Mininter), según norma publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

La señala que el cargo se encontraba vacante, por lo que resultaba necesario nombrar a la persona que asumirá esta función de confianza dentro del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública.

La designación de Guillén Enríquez se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y otras normas que regulan el nombramiento de funcionarios públicos, así como las disposiciones que garantizan la idoneidad en el acceso a cargos de alta dirección en el Estado.

LEA TAMBIÉN: Mininter anuncia refuerzo policial, videovigilancia en buses y coordinación con transportistas

Asimismo, sdándosele las gracias por los servicios prestados.

El documento lleva la firma del presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y es refrendado por el ministro del Interior, José Mercedes Zapata Morante.

TE PUEDE INTERESAR

Mininter fija criterios para el uso de pistolas eléctricas y gas pimienta en el serenazgo
Mininter anuncia refuerzo policial, videovigilancia en buses y coordinación con transportistas
Mininter designa a Carlo De los Santos como jefe del Gabinete de Asesores

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.