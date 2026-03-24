El Poder Ejecutivo oficializó la designación de Carlos Noé Guillén Enríquez como nuevo viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior (Mininter), según norma publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

La Resolución Suprema N° 076-2026-IN señala que el cargo se encontraba vacante, por lo que resultaba necesario nombrar a la persona que asumirá esta función de confianza dentro del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública.

La designación de Guillén Enríquez se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y otras normas que regulan el nombramiento de funcionarios públicos, así como las disposiciones que garantizan la idoneidad en el acceso a cargos de alta dirección en el Estado.

Asimismo, se acepta la renuncia formulada por José Mercedes Zapata Morante al cargo público de confianza de viceministro del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, dándosele las gracias por los servicios prestados.

El documento lleva la firma del presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y es refrendado por el ministro del Interior, José Mercedes Zapata Morante.