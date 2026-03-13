El Ministerio del Interior (Mininter) puso en marcha una agenda de acciones inmediatas en coordinación con los gremios del transporte público, que incluye el incremento de la presencia policial, el fortalecimiento de la investigación criminal, la implementación de videovigilancia en buses y la instalación de mesas de trabajo permanentes. El objetivo es mejorar las condiciones de seguridad para conductores, usuarios y la ciudadanía en general.

En ese contexto, el titular del sector, Hugo Begazo, sostuvo que garantizar la seguridad en el transporte es una de las prioridades de su gestión. En esa línea, indicó que la estrategia contempla mayor despliegue policial en las calles, apoyo de herramientas tecnológicas, fortalecimiento de las unidades de investigación criminal y una coordinación más directa con los gremios del sector para enfrentar la delincuencia.

Durante una reunión de trabajo realizada el jueves con representantes del transporte urbano y multimodal, el ministro dispuso intensificar las acciones de control y supervisión, con énfasis en el control territorial, las labores preventivas y el uso de inteligencia policial. Además, planteó la creación de mesas de trabajo periódicas con los transportistas para dar seguimiento a las medidas adoptadas y atender de manera directa las preocupaciones del sector.

Refuerzo policial

Entre las medidas anunciadas, el Ejecutivo prevé incorporar cerca de 6 000 efectivos policiales entre el 18 y el 20 de marzo. De este grupo, alrededor de 2 000 son egresados de la especialidad de criminalística, lo que permitirá fortalecer tanto las tareas de patrullaje como la capacidad de investigación frente a delitos complejos.

Asimismo, Begazo señaló que se impulsará un programa de videovigilancia en buses urbanos . Esta iniciativa busca reforzar el efecto disuasivo frente a la delincuencia, facilitar la recopilación de pruebas y mejorar la capacidad de reacción de las autoridades ante hechos delictivos que afectan al transporte público.

El ministro del Interior, Hugo Begazo, anunció la incorporación de cerca de 6 mil policías y el impulso de videovigilancia en buses como parte de las medidas para reforzar la seguridad en el transporte público. Foto: Andina.

Coordinación con el sector transporte

El Mininter también destacó que se han ampliado los espacios de coordinación con los gremios del transporte. Durante el 2025 se realizaron 19 mesas de trabajo con representantes del sector, además de visitas a patios de maniobra en distritos como San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres.

Estas acciones continuaron en el 2026 con la realización de cinco mesas adicionales y nuevas visitas a patios de maniobra en Lurín, San Juan de Lurigancho y Santa Anita, con el objetivo de reforzar la presencia policial y la coordinación directa con los operadores del sistema.

Acciones preventivas

En paralelo, el sector Interior viene impulsando la campaña “Cultura de la Denuncia: Firmes contra el Crimen”, a través de la cual se desarrollaron 28 actividades de capacitación y sensibilización que alcanzaron a más de 3 100 personas. Estas intervenciones incluyeron acciones dirigidas al sector transporte en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías.

Adicionalmente, informó que entre enero y febrero se llevaron a cabo cuatro talleres especializados para más de 300 efectivos de investigación criminal. A nivel descentralizado, también se retomaron mesas de trabajo con actores del transporte multimodal en ciudades como Trujillo, Chiclayo, Piura y Tumbes, como parte de una estrategia orientada a reforzar la lucha contra la extorsión y mejorar la capacidad de respuesta del Estado.