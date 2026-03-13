Los gremios de transportistas denunciaron que el ministro del Interior, Hugo Begazo, no se presentó a reuniones convocadas para abordar la crisis de inseguridad que afecta al sector, y advirtieron que este viernes evaluarán la adopción de medidas “drásticas” ante la creciente ola de ataques y extorsiones contra conductores.

Las críticas surgen luego de un nuevo atentado contra el transporte público ocurrido el jueves en Villa El Salvador, donde un bus de la empresa Real Star fue atacado con un artefacto incendiario arrojado por dos sujetos a bordo de una motocicleta. La unidad terminó envuelta en llamas en plena vía pública.

En ese contexto, representantes de gremios del transporte señalaron que las autoridades no han mostrado una respuesta eficaz frente a la violencia que enfrentan los conductores.

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Acusan desplantes en reuniones

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte (CIT), afirmó que el titular del Ministerio del Interior no acudió a dos reuniones programadas con transportistas para tratar el problema de la inseguridad.

Según relató, en la primera cita el ministro no asistió y el encuentro fue atendido por el viceministro, quien ofreció disculpas a los participantes. En una segunda convocatoria, añadió, ocurrió una situación similar pese a que ese mismo día se registraron ataques contra conductores y la quema de buses.

Ojeda también señaló que, en una tercera reunión realizada recientemente, se le habría impedido el ingreso al Ministerio del Interior tras haber emitido declaraciones críticas contra el ministro.

El dirigente consideró que esta situación refleja un intento de “silenciar” las críticas de los representantes del sector frente al manejo del problema de seguridad.

Cuestionan gestión del Ejecutivo

Por su parte, Julio Raurau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transportes (CONET), sostuvo que existe “improvisación” en la gestión del Gobierno frente al incremento de la criminalidad que afecta al transporte público.

Raurau señaló que los ataques a buses y conductores evidencian una situación de descontrol, mientras los trabajadores del sector continúan expuestos a extorsiones y atentados.

A su turno, Ramón Rubín, director de la misma organización, pidió que las autoridades cumplan los acuerdos asumidos con los transportistas para reforzar la seguridad. Indicó, por ejemplo, que muchas motocicletas circulan con dos ocupantes sin ser intervenidas por la Policía, pese a que ese modo de desplazamiento suele estar vinculado a ataques delictivos.

Evaluarán acciones del sector

Ante este panorama, los gremios del transporte se reunirán este viernes a las 3:00 p.m. para definir las medidas que adoptarán frente a la situación de inseguridad.

Raurau adelantó que en el encuentro se evaluarán acciones contundentes contra el Gobierno si no se adoptan medidas inmediatas para proteger a conductores y pasajeros.

Entre las propuestas planteadas por los dirigentes figura la posibilidad de convocar a un paro nacional, con el objetivo de presionar a las autoridades para que implementen acciones efectivas contra las bandas de extorsionadores que operan en distintas zonas de Lima.