El incremento sostenido del precio de los combustibles, en medio de la actual crisis energética que atraviesa el país, ya comienza a trasladarse al costo del transporte público en Lima. Diversas empresas de transporte urbano anunciaron que elevarán sus tarifas en S/0.50, medida que busca compensar el aumento en los costos operativos.

Según comunicados difundidos en unidades, redes sociales y avisos dirigidos a los usuarios, las compañías argumentan que el ajuste responde principalmente al encarecimiento de la gasolina y otros combustibles, así como a la coyuntura que enfrenta el sector.

El alza en los combustibles se produce tras el desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV) ocasionado por la deflagración registrada en los ductos de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), lo que elevó la demanda de gasolina y otros combustibles. A ello se suma la volatilidad de los precios internacionales del petróleo debido al conflicto en el Medio Oriente.

Entre las empresas que ya comunicaron el incremento figura Empresa de Transporte Virgen de Fátima (EVIFASA), cuyas unidades recorren el trayecto entre San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. La compañía informó a sus pasajeros que, debido al incremento del precio del combustible, todas sus tarifas subirán S/0.50.

Una decisión similar adoptó Virgen de la Puerta (VIPUSA), empresa que opera rutas entre Pachacámac y Ancón, Ancón y San Juan de Miraflores, y Ventanilla hacia La Victoria. En su comunicado señaló que el ajuste responde tanto al alza del combustible como a los problemas de inseguridad que afectan al sector transporte.

También ETUL4 S.A. anunció el incremento de S/0.50 en sus pasajes. La empresa opera rutas que conectan Villa María del Triunfo con Ate, San Juan de Lurigancho con Lurín y Chorrillos, además del recorrido entre Lurín y Ñaña. Según indicó, la decisión se tomó ante el incremento sostenido del precio del petróleo a nivel internacional.

La medida también fue comunicada por Corporación Roma Internacional, que cubre rutas entre San Juan de Lurigancho y Ventanilla, así como por El Rápido S.A., cuyos servicios conectan Carabayllo con Villa El Salvador y San Martín de Porres con Lurigancho-Chosica.

A estas se suma Molinero Express, que opera rutas desde Cieneguilla hacia San Miguel y el Callao. La empresa indicó que el ajuste tarifario busca garantizar que las unidades continúen recorriendo toda la ruta y mantener la frecuencia del servicio.

Las empresas señalaron que el incremento aplicado es el mínimo necesario para sostener las operaciones ante el encarecimiento del combustible. Sin embargo, la medida impactará directamente en los usuarios, quienes deberán asumir el aumento en el costo de los pasajes en medio de un contexto económico aún presionado por la inflación y el alza de precios en diversos servicios.