El aprobó medidas excepcionales y transitorias para facilitar el en el Perú.

Esto ocurre en el marco de la emergencia en el suministro de , la cual fue declarada mediante Resolución Vice-Ministerial N° 004-2026-MINEM/VMH.

Los objetivos durante la emergencia

De acuerdo con un comunicado oficial de la entidad, as disposiciones, aprobadas mediante la Resolución de Consejo Directivo N.º 40-2026-OS/CD, buscan optimizar el uso de la infraestructura logística disponible, facilitar el transporte y almacenamiento de combustibles alternativos y ampliar la capacidad del mercado.

Asimismo, aseguró que estas medidas estarán vigentes durante el periodo de emergencia.

“Los agentes que se acojan a estas disposiciones deberán garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad; así como contar con las pólizas de seguro exigidas por la normativa aplicable”, se pudo leer.

Un letrero indica la zona de abastecimiento de GLP mientras decenas de vehículos esperan para cargar combustible en el grifo de Jesús María. (Foto: César Campos/@photo.gec)
La lista de dictámenes

Una de las principales medidas es la autorización del uso combinado de tractos y cisternas inscritos en distintas fichas del Registro de Hidrocarburos del mismo operador; así como la autorización para transportar diésel en compartimentos habilitados para gasolinas o gasoholes.

Se encuentran permitidas también las facilidades para la ; es decir, que unidades con placas extranjeras trasladen combustibles derivados de hidrocarburos o GLP sin requerir inscripción en el Registro de Hidrocarburos, previa comunicación a Osinergmin.

Se permite también el uso de camiones cisterna de , medida que permitirá reforzar la logística para el traslado de este combustible.

En cuanto al GLP, se autoriza que productores, importadores y comercializadores utilicen plantas de abastecimiento distintas a aquellas en las que se encuentran inscritos.

Por último, hay más facilidades para la importación de GLP por empresas envasadoras, las cuales podrán realizar importaciones para el mercado nacional sin requerir una inscripción adicional como importadores.

“Osinergmin continuará realizando acciones de supervisión y monitoreo para verificar el adecuado funcionamiento de la cadena de abastecimiento de combustibles y contribuir a la continuidad del suministro energético en el país”, finalizó la entidad.

