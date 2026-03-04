El ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro Lombadi, aseguró que el abastecimiento de combustibles y energías alternativas, tales como diésel y GLP, está garantizado pese a la contingencia en el suministro de gas natural y pidió calma a la población ante eventuales especulaciones.

“Hay aspectos que ningún gobierno puede controlar. Lamentablemente cuando se alerta de una cosa y se especula, aparecen los malos comerciantes, gente que quiere aprovechar. Uno de los motivos de esta reunión es transmitir que todo el tema está controlado, no faltará GLP ni gasolina ”, sostuvo en conferencia de prensa tras sesión del Consejo de Ministros.

El titular del Minem explicó que, ante el problema en la operación de la tubería, el Ejecutivo ha activado un mecanismo de racionalización para priorizar el suministro. “Elegimos (darle gas natural ) entre 2 millones 100 mil hogares o 300 mil taxistas. A uno u otro, no podemos darles a todos. Tienen que entender que la operación de esta tubería ha tenido un problema muy serio. Estamos optimizando al máximo la atención. Tenemos que priorizar para los hogares ”, indicó.

Detalló que también se atiende al servicio masivo y a los puntos críticos, como hospitales y otras instituciones necesarias para mantener la actividad económica y la calma. En el caso de los taxistas, recordó que “lo que pueden hacer y lo han hecho otras veces, es usar gasolina”. Añadió que lo grave sería no contar con ningún recurso alternativo.

En cuanto a la industria, precisó que este sector consume más de la mitad del gas natural y que actualmente está recurriendo al diésel y al GLP para continuar operando. “Queremos que se transmita calma, que no hay una situación en la que mañana nos vamos a quedar sin nada”, enfatizó.

Como se recuerda, el domingo 1 de marzo, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) informó sobre la fuga y posterior llamarada en la estación de válvulas ubicada a la altura del “KP43” del distrito de Megantoni. Como consecuencia, TGP informó la suspensión temporal de los sistemas de transporte de gas natural (NG) y líquidos de gas natural (NGL). Una medida que viene afectando el normal abastecimiento de gas natural en la capital, especialmente a los vehículos que utilizan este combustible.

Decreto supremo y flexibilización temporal

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó que el Gobierno dispuso aprobar un decreto supremo (DS) que autoriza de manera inmediata a empresas e industrias a utilizar combustibles y energías alternativas —como diésel, GLP y otros— durante el periodo de contingencia.

En ese marco, señaló que Osinergmin brindará medidas regulatorias transitorias que permitirán a las empresas optar por estas alternativas energéticas con flexibilidad operativa y sentido de urgencia. Asimismo, el DS faculta al OEFA a suspender temporalmente acciones de fiscalización para las empresas que realicen el cambio de combustible autorizado en este periodo .

El decreto supremo aprobado permite a industrias migrar temporalmente a combustibles alternativos como diésel y GLP, informó la premier tras sesión del Consejo de Ministros.

Miralles indicó que el Gobierno activó un mecanismo de racionalización desde el primer momento para garantizar el suministro de gas natural a hogares, transporte masivo y activos críticos del país. Añadió que Osinergmin ha realizado acciones de supervisión en grifos y establecimientos para evitar malas prácticas, como aumentos indebidos de precios.

La premier también informó que, según la empresa operadora, el plazo aproximado para la restitución del servicio sería de 14 días, aunque expresó confianza en que pueda reducirse . “Estamos actuando, nuestra prioridad es restituir el servicio, por el impacto económico que este podría generar de agravarse el tema”, manifestó.

Industria y transporte

El ministro de la Producción, César Quispe, explicó que el DS permitirá que Osinergmin autorice de forma extraordinaria el cambio de matriz energética de las empresas que deseen utilizar otros tipos de energía sin contingencias adicionales. “Este DS va a facilitar esa transición a efecto que la industria pueda continuar con normalidad”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, informó que se han realizado reuniones con los gremios de transporte convencional ante el anuncio de una posible paralización. Precisó que el Metropolitano, los corredores y el Aerodirecto mantienen provisión de gas natural y tienen garantizado su servicio durante la emergencia.

Prieto señaló que se ha exhortado a los transportistas a comprender que se trata de una situación fortuita e inesperada. Indicó que el Gobierno mantendrá el monitoreo permanente y evaluará medidas complementarias según evolucione la contingencia. Recordó además que, si bien existen 300 mil taxistas, muchos de ellos también cuentan con gas natural en sus hogares, por lo que la racionalización también protege ese abastecimiento domiciliario.

Miralles añadió que el Ejecutivo convocará a los taxistas para dialogar y explicar las medidas adoptadas. “Como somos un gobierno de diálogo, vamos a convocar a los taxistas para conversar sobre la problemática, explicarles que todos debemos contribuir. Vamos a iniciar una campaña de uso responsable de la energía”, indicó.

Infraestructura pendiente

Consultado sobre la ausencia de un ducto alterno, el ministro Alfaro señaló que el gasoducto actual tiene 21 años y que en el pasado se evaluó la construcción de otro, pero el proyecto se interrumpió por diversos factores. “No es un tema que se hace de un mes para otro, demora varios años entre planificación y ejecución”, precisó.

Añadió que una alternativa es instalar una planta gasificadora en la costa, lo que permitiría importar gas de metaneros y contar con una reserva propia ante cualquier paralización total del suministro. “Vamos a retomar, con el poco tiempo que nos queda esperamos dejar por lo menos la base del concurso o el proyecto listo para lanzarlo y el país tenga una planta gasificadora de gas”, afirmó.

En la misma línea, Miralles indicó que en años anteriores no se trabajó un proyecto alterno para evitar este tipo de contingencias, pero que su gestión ha identificado soluciones como la regasificación. Señaló que buscarán dejar impulsada esta iniciativa antes de junio, de modo que el siguiente gobierno pueda evaluarla y adjudicarla prontamente .

Finalmente, Alfaro reiteró que el Ejecutivo no tiene inconveniente en asistir a citaciones del Congreso y que, aunque la falla no fue originada por el Gobierno, se está apoyando para restituir el servicio lo antes posible, dado que involucra a toda la cadena económica.