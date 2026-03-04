El personal de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) ya se encuentra desplegado en el KP43, en Megantoni, ejecutando acciones para garantizar las condiciones de seguridad para dar inicio a la reparación que permita restituir el servicio de transporte por ductos, así como realizar las reparaciones o cambios en la infraestructura dañada.

El equipo técnico de Osinergmin informó que también se encuentra en la zona fiscalizando las acciones que lleva a cabo TGP, para que se ejecuten las actividades con seguridad de acuerdo a la normativa vigente.

Asimismo, para verificar que se lleven a cabo las acciones que el operador debe realizar para determinar la causa raíz de la deflagración.

"En caso de identificarse incumplimientos a las disposiciones técnicas o de seguridad se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes", dice el organismo mediante un comunicado.