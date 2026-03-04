Foto referencial. (Foto: Difusión)
Foto referencial. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El personal de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) ya se encuentra desplegado en el KP43, en Megantoni, ejecutando acciones para garantizar las condiciones de seguridad para dar inicio a la reparación que permita restituir el servicio de transporte por ductos, así como realizar las reparaciones o cambios en la infraestructura dañada.

El equipo técnico de Osinergmin informó que también se encuentra en la zona fiscalizando las acciones que lleva a cabo TGP, para que se ejecuten las actividades con seguridad de acuerdo a la normativa vigente.

LEA TAMBIÉN: Gas de Camisea: Firma de inversión de EE.UU. adquiere participación de 49.8% en TGP

Asimismo, para verificar que se lleven a cabo las acciones que el operador debe realizar para determinar la causa raíz de la deflagración.

"En caso de identificarse incumplimientos a las disposiciones técnicas o de seguridad se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes", dice el organismo mediante un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno propone que gasoducto de TGP en el sur llegue hasta Tacna
Gas de Camisea: Firma de inversión de EE.UU. adquiere participación de 49.8% en TGP
Gasoducto de TGP a la vista: el proyecto que busca “revivir” la masificación del gas enfrenta retos
Gas de Camisea: CPP Investments vende su participación en TGP

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.