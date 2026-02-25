El ingeniero electricista Ángelo Victorino Alfaro Lombardi juró este martes como ministro de Energía y Minas.
El nuevo titular del Minem que se suma al gabinete de Denisse Miralles para el gobierno de José María Balcázar cuenta con larga trayectoria en el sector eléctrico, principalmente en empresas públicas de distribución y generación.
Perfil del titular del Minem
- Ha sido gerente general de Electro Oriente S.A., empresa distribuidora eléctrica con sede en Iquitos.
- Figura en el registro de Osinergmin como supervisor habilitado en el rubro de electricidad.
- Cuenta con estudios de Administración y Finanzas en ESAN y en la Universidad Católica (Centrum), además de formación en gestión de activos.
- Especialista en planeamiento, gerencia y dirección de empresas del sector energético, con experiencia en generación, distribución, comercialización, reducción de pérdidas y gestión y ejecución de proyectos de inversión pública.