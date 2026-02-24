Las intensas lluvias registradas en la zona sur del país han provocado huaicos que mantienen bloqueados varios tramos de la carretera Panamericana Sur, afectando el tránsito de camiones cisterna que transportan Gas Natural Licuado (GNL) hacia las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna.

Ante esta situación, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), declaró en emergencia el suministro de gas natural del Sistema de Distribución de la Concesión Sur Oeste. La medida rige desde el 22 de febrero y se mantendrá vigente hasta que se normalice el tránsito en la vía afectada .

En ese contexto, Petroperú informó que viene ejecutando todas las acciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio público de gas natural. La empresa estatal precisó que priorizará el abastecimiento a los usuarios residenciales y comerciales, por tratarse de un servicio esencial, y que podría aplicar recortes temporales a clientes industriales mientras se restablece el suministro regular.

“Petroperú reafirma su compromiso con la seguridad energética del país y viene coordinando de manera permanente con las autoridades competentes para la normalización del transporte y distribución de GNL en la Concesión Sur Oeste”, agregó mediante un comunicado.

precisó que priorizará el abastecimiento a los usuarios residenciales y comerciales, por tratarse de un servicio esencial. Foto: Andina.

La declaratoria de emergencia se produce en un escenario más amplio de afectaciones logísticas por condiciones climáticas adversas. Anteriormente, el Minem, también a través de la DGH, emitió la Resolución Directoral N° 017-2026-MINEM/DGH, mediante la cual dispuso una medida excepcional y temporal para resguardar el abastecimiento de gasolinas y gasoholes regular y premium a nivel nacional.

La resolución exonera del cumplimiento de la obligación de mantener existencias mínimas de combustible, ante el riesgo de bajos inventarios en diversos terminales y plantas de abastecimiento del país. Según se explicó, la decisión responde a las dificultades para reponer oportunamente los inventarios debido a las condiciones climatológicas adversas que afectan la logística marítima.

LEA TAMBIÉN: Minem aplicará trámite único para proyectos de exploración en hidrocarburos

De esta manera, el sector Energía busca mitigar el impacto de las lluvias en la cadena de suministro de combustibles y gas natural, mientras se restablecen las condiciones de tránsito y transporte en las zonas afectadas del sur del país.