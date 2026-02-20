El presidente de la República, José Balcázar, señaló hoy que la situación en Arequipa es “grave” y afirmó que se evalúan medidas para brindar apoyo a la población afectada por las lluvias intensas registradas en las últimas horas, en esa región del sur del país.

Ante los daños ocasionados por las precipitaciones, el jefe del Estado manifestó que el Ejecutivo verá “cómo socorrer a los hermanos de Arequipa, ya que es grave la cosa” .

Estas declaraciones se producen luego de que la Plataforma Regional de Defensa Civil informara que dos personas perdieron la vida a causa de las lluvias intensas registradas recientemente en la ciudad.

En otro momento, el mandatario se refirió a la conformación de su equipo ministerial y precisó que la juramentación se realizará “más tardar el viernes o el lunes”.

“Recién el primer día de ayer he tomado contacto con la parte administrativa del Gobierno. Ahora estoy preocupado por las rutas del sur, así que luego le comunicaremos a la prensa una rueda de prensa”, explicó en declaraciones para ATV.

Finalmente, consultado sobre un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo, el jefe de Estado respondió que “al menos no tenemos ningún planeamiento sobre eso”, en alusión al pedido formulado por su defensa, Walter Ayala.