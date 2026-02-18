El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) reportó la existencia de 185 zonas críticas expuestas a deslizamientos, inundaciones y huaicos en la costa del país, en el marco de las lluvias pronosticadas del 18 al 19 de febrero.

Tras el Aviso Meteorológico 052 del Senamhi, la entidad elaboró el Reporte 037/2026, en el que se identificó 9 departamentos con zonas críticas que podrían reactivarse, con una posible afectación de 1 millón 153 mil 202 habitantes y 286 mil 818 viviendas.

Las zonas críticas son áreas donde ya se han identificado peligros geológicos y donde existe población, viviendas, carreteras u otras infraestructuras que podrían verse afectadas por desencadenantes como lluvias intensas o sismos, por lo que se requiere ejecutar obras de prevención o mitigación.

LEA TAMBIÉN; Reportan 59 fallecidos durante temporada de lluvias y alertan sobre posible Niño débil

Los departamentos involucrados, las cuales registran un distinto número de zonas críticas en cada caso, son Lima (64), Lambayeque (33), Piura (25), La Libertad (20), Tumbes (15), Cajamarca (11), Arequipa (7), Áncash (6) e Ica (4).

En estas zonas se registran peligros como deslizamientos, derrumbes, caídas de roca, huaicos, erosión de laderas e inundaciones fluviales, los cuáles podrían causar daños a la población y a sus medios de vida ante las lluvias anunciadas.

Cabe precisar que la entidad recomendó que las zonas críticas sean incorporadas en los planes y políticas de prevención y atención de desastres de los distintos niveles de gobierno.