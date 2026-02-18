Identifican 185 zonas críticas en 9 departamentos por peligros geológicos ante lluvias. Foto: GEC
Identifican 185 zonas críticas en 9 departamentos por peligros geológicos ante lluvias. Foto: GEC
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, en el marco de las lluvias pronosticadas del 18 al 19 de febrero.

Tras el Aviso Meteorológico 052 del Senamhi, la entidad elaboró el Reporte 037/2026, en el que

Las zonas críticas son áreas donde ya se han identificado peligros geológicos y donde existe población, viviendas, carreteras u otras infraestructuras que podrían verse afectadas por desencadenantes como lluvias intensas o sismos, por lo que se requiere ejecutar obras de prevención o mitigación.

LEA TAMBIÉN; Reportan 59 fallecidos durante temporada de lluvias y alertan sobre posible Niño débil

Los departamentos involucrados, las cuales registran un distinto número de zonas críticas en cada caso, son Lima (64), Lambayeque (33), Piura (25), La Libertad (20), Tumbes (15), Cajamarca (11), Arequipa (7), Áncash (6) e Ica (4).

los cuáles podrían causar daños a la población y a sus medios de vida ante las lluvias anunciadas.

LEA TAMBIÉN: Lluvias: desborde del río Caracol en Junín deja 25 familias damnificadas en Pangoa

Cabe precisar que la entidad recomendó que las zonas críticas sean incorporadas en los planes y políticas de prevención y atención de desastres de los distintos niveles de gobierno.

Las zonas, identificadas por el Ingemmet, registran peligros como deslizamientos, derrumbes, caídas de roca, huaicos, erosión de laderas e inundaciones fluviales. Foto: Agencia Andina
Las zonas, identificadas por el Ingemmet, registran peligros como deslizamientos, derrumbes, caídas de roca, huaicos, erosión de laderas e inundaciones fluviales. Foto: Agencia Andina

