Las intensas lluvias que se registran en el distrito de Pangoa, ubicado en la provincia de Satipo, en la selva de la región Junín, provocaron el desborde del río Caracol, hecho que dejó como saldo 25 familias damnificadas y varios daños materiales.

El mencionado río se desbordó al promediar la cuatro de la madrugada de hoy miércoles 11 de febrero, y sorprendió a los moradores del centro poblado Campirushari, en cuestión de minutos las calles y varias viviendas se inundaron por completo, incluso la iglesia del lugar también se vio afectada, informó la Agencia Andina.

No se registraron daños personales, pero sí daños materiales, los damnificados perdieron muebles y enseres, y requieren apoyo urgente de Defensa Civil. Por el momento, se viene realizando una olla común para atender la necesidad de alimentación de estas personas.

La captación de agua fue seriamente afectada por el desborde del río, dejando sin servicio a gran parte de la población del Centro Poblado de Campirushari. (Foto: Andina)

El alcalde del centro poblado de Campirushari, Timoteo Suárez Pariona, coordinó desde muy temprano la ayuda de las municipalidades del distrito de Pangoa y la provincia de Satipo para que destinen maquinaria a fin de realizar labores de limpieza y descolmatación.

Indicó que es necesario realizar un badén para restablecer el tránsito vehicular y que es urgente atender a los damnificados con agua potable, ropa, alimentos, útiles de aseo y calaminas para que puedan protegerse de las lluvias ya que quedaron a la intemperie.

Se informó que la captación de agua fue seriamente afectada por el desborde del río, dejando sin servicio a gran parte de la población del Centro Poblado de Campirushari, por lo que los vecinos solicitan apoyo urgente con tubos y materiales para restablecer el sistema de abastecimiento.