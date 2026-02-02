Los indicadores confirman que un nuevo evento del Fenómeno El Niño se presentará en el litoral peruano, en especial en la costa norte. El último comunicado (N° 02-2026) del Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) revela algunas señales al respecto.

Luis Vásquez, vocero del Enfen, remarcó que se mantiene en estado de vigilancia frente a un posible desarrollo de El Niño Costero, luego de que diversos indicadores oceanográficos y climáticos apuntan a un calentamiento progresivo del mar a partir de marzo, con una duración probable hasta octubre de este año.

El especialista explicó a Andina que el estado de vigilancia implica un monitoreo más detallado y permanente, debido a que ya existen señales que podrían derivar en un evento El Niño. “Los indicadores muestran que el calentamiento se iniciará en marzo y podría extenderse hasta octubre. Si se cumple ese escenario, ya estaríamos ante un evento El Niño”, precisó.

Niño débil, pero con riesgo de escalar

Sostuvo que de acuerdo con los análisis actuales del Enfen, el evento tendría mayor probabilidad de ser un Niño débil, aunque no se descarta que pueda intensificarse. “Por ahora, las condiciones nos indican un Niño débil, pero siempre existe la posibilidad de que escale a un nivel mayor”, afirmó.

El especialista indicó a la Agencia Andina que los modelos de simulación climática, basados principalmente en el comportamiento de la temperatura superficial del mar, muestran que el calentamiento será sostenido y que superaría los umbrales técnicos entre fines de marzo y abril, tanto para el índice costero (ICEN) como para los indicadores internacionales.

Ondas Kelvin reforzarían el calentamiento

Vásquez manifestó que entre los factores que contribuirían a este escenario figura la presencia de Ondas Kelvin cálidas, cuyo arribo está pronosticado para los meses de marzo y abril. Según Vásquez, al menos dos ondas Kelvin cálidas están previstas, las cuales viajarían desde el Pacífico central hacia Sudamérica.

“Cuando estas ondas llegan a la costa, parte de su energía se desplaza hacia el sur y es esa porción la que impacta directamente en el litoral peruano”, explicó. Estas ondas ayudarían a mantener condiciones térmicas más cálidas durante los meses siguientes.

Incremento moderado de la temperatura del mar

El vocero del Enfen aclaró que el calentamiento esperado no será brusco, sino paulatino. En la actualidad, la temperatura superficial del mar varía según la zona: en la costa norte, como Tumbes, se registran valores cercanos a 22 °C a 23 °C, mientras que en Lambayeque el promedio es de 20 °C, y más al sur los valores son menores.

“Para entrar a una condición cálida basta con un incremento de medio grado o un grado, no es un cambio drástico”, precisó. A nivel nacional, las mediciones recientes muestran que el litoral aún se mantiene en condición neutra, con algunas anomalías negativas.

Lluvias: de normales a ligeramente superiores en la costa norte

Respecto a los impactos, el vocero del Enfen indicó que el principal efecto de este calentamiento sería un ligero incremento de las lluvias en la costa norte, especialmente en Tumbes y Piura, durante marzo y abril, que son los meses más lluviosos del año.

“El pronóstico actual es que las precipitaciones estén de normales a ligeramente superiores. No se habla de lluvias extremas, pero sí de mayor humedad en la atmósfera”, explicó. En abril, aunque las lluvias disminuyen estacionalmente, el riesgo se mantiene debido a la saturación de los suelos, lo que podría generar escorrentías incluso con precipitaciones moderadas.

No obstante, el especialista señaló que una eventual extensión de las lluvias hacia regiones más al sur, como Lambayeque o La Libertad, dependerá de la intensificación de vientos del norte, los cuales por ahora se mantienen dentro de su climatología normal.

Impacto en la pesca

El vocero del Enfen advirtió que el eventual Niño también tendría efectos en la actividad pesquera, aunque dependerán de su magnitud. En un escenario débil, el impacto sobre especies de aguas frías, como la anchoveta, sería limitado.

Sin embargo, si el calentamiento se intensifica, la anchoveta podría desplazarse hacia zonas más profundas o hacia el sur, mientras que especies de aguas más cálidas, como el jurel, bonito y atunes, podrían volverse más abundantes, ofreciendo alternativas para el sector pesquero.

Monitoreo permanente

Por último, Vásquez reiteró que el Enfen continuará con el seguimiento constante de las variables oceánicas y atmosféricas, a fin de actualizar los pronósticos y alertar oportunamente a las autoridades y a la población.

“El mensaje es estar atentos y preparados. La vigilancia no significa alarma, sino anticipación”, concluyó.