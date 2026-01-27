El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que hasta el miércoles 28 de enero se registrará un incremento de las temperaturas máximas en diversos distritos de Lima Metropolitana, principalmente en Lima norte y Lima este, donde los valores podrían alcanzar entre 31 y 32 grados °C.

La ingeniera Janet Huamán, meteoróloga del Senamhi, indicó en canal N que este panorama se encuentra contemplado en un aviso meteorológico de nivel naranja, el cual advierte la persistencia de altas temperaturas durante los próximos días.

“En lo que respecta a las temperaturas máximas, esperamos que los distritos tanto para zona norte y Lima este vayan a oscilar en valores próximos a los 32 grados. En tanto, para la región oeste, centro y sur, los rangos serían entre 27 y 30 grados principalmente”, indicó.

¿Qué distritos se verán más afectados?

La especialista detalló que distritos como Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Santa Anita y La Molina presentarían los valores más elevados, cercanos a los 32 °C, mientras que las zonas ubicadas más próximas al mar y los distritos entre Lima centro y Lima sur registrarían temperaturas dentro del rango de 27 a 30 grados.

Huamán explicó que la escasa cobertura nubosa sobre Lima Metropolitana, evidenciada en imágenes satelitales actualizadas, favorecerá el incremento de las temperaturas, especialmente en horas cercanas al mediodía y durante la tarde. Esta condición también propiciará el aumento de los niveles de radiación ultravioleta.

Por ello recomendó a la población evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse constantemente, usar ropa ligera y protegerse con bloqueador solar, sombreros y gafas, a fin de prevenir golpes de calor y otros problemas a la salud.