Pese a reuniones entre equipos de Trump y Lula da Silva, persisten "diferencias sustanciales". Estados Unidos cuestiona que Brasil tenga acuerdos "preferenciales" con México e India. Foto: referencial / difusión
Pese a reuniones entre equipos de Trump y Lula da Silva, persisten "diferencias sustanciales". Estados Unidos cuestiona que Brasil tenga acuerdos "preferenciales" con México e India. Foto: referencial / difusión
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Redacción Gestión
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debido a que realizan “prácticas comerciales irrazonables o discriminatorias” contra Estados Unidos.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) sostuvo que determinadas políticas del gigante sudamericano “son desleales”, específicamente en rubros como el comercio digital, la propiedad intelectual, la deforestación ilegal y el acceso al mercado del etanol.

Jamieson Greer, representante comercial de EE. UU., mencionó que siguen habiendo diferencias sustanciales con Lula da Silva para resolver “ciertas cuestiones”.

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“Espero con interés continuar el diálogo con el Gobierno brasileño antes de la fecha límite legal del 15 de julio de 2026″, dijo. Este plan proviene de las instrucciones de Donald Trump.

Cabe recordar que ; no obstante, Brasil tiene la oportunidad de negociar hasta el 15 de julio de este año, y hasta el 1 de julio, la USTR recibirá comentarios.

Personas sostienen carteles y banderas durante una manifestación contra los aranceles estadounidenses frente al Consulado General de Estados Unidos en São Paulo (Brasil). Foto: archivo EFE/ Isaac Fontana
Personas sostienen carteles y banderas durante una manifestación contra los aranceles estadounidenses frente al Consulado General de Estados Unidos en São Paulo (Brasil). Foto: archivo EFE/ Isaac Fontana

Las razones de Estados Unidos

Greer añadió que “los tribunales brasileños han dictado órdenes secretas en las que indican a las empresas estadounidenses que retiren determinados contenidos políticos y suspendan los perfiles de residentes de EE. UU.”.

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Además, alegaron que

Washington advirtió que Brasil no aplica con suficiente eficacia las leyes que evitan la entrada de productos falsificados en el país y que no resuelve las dificultades que tienen las biofarmacéuticas para que se autoricen patentes.

Cabe acotar que Trump ya impuso aranceles del 50 % a Brasil, lo que fue interpretado por Lula da Silva como una represalia por el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Estas medidas fueron anuladas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en febrero de este año, mas Brasil nunca pudo recuperar el acceso al mercado que tenía antes de que Trump llegara al poder.

Con información de EFE.

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