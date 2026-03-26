El arándano y la uva son los dos principales frutos de Complejo Agroindustrial Beta. (Foto: Composición).
El arándano y la uva son los dos principales frutos de Complejo Agroindustrial Beta. (Foto: Composición).
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Mayumi García
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En el 2025, Complejo Agroindustrial Beta alcanzó una facturación de US$ 289 millones, una cifra alineada con sus proyecciones, pese a ciertos acontecimientos como la variación en el tipo de cambio del dólar y los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump a las importaciones. Así, los principales impulsores de este resultado fueron el arándano y la uva, que continúan una línea de crecimiento dentro de la compañía, con planes en marcha para este año.

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