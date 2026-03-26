El gerente general de la empresa, Lionel Arce, manifestó que el buen desempeño que han mostrado estos dos productos es impulsado, principalmente, por los volúmenes exportados, teniendo en cuenta que en el 2025, los precios se contrajeron en comparación con el año anterior aproximadamente 8% y más de 10% en el arándano y la uva, respectivamente.

“Nosotros venimos en un proceso de crecimiento los últimos años. Hemos pasado de 24 millones de kilos de arándano en la campaña 2024 (junio 2024 a enero 2025) a 29 millones y fracción de kilos en el 2025 (junio 2025 a enero 2026). De igual modo, en la campaña de uva (setiembre 2025 a enero 2026) hemos logrado 4 millones de cajas de 8.2 kilos, lo que significa casi un volumen muy parecido al año anterior, debido a la reducción de 200 hectáreas que se destinarán para reemplazo de variedades”, explicó. }

Avanza recambio varietal de arándanos y uvas

Tras alcanzar esos volúmenes, el ejecutivo estimó que este año alcanzarían un crecimiento de 20% en los volúmenes de arándano y de más de 50% en uva. Los berries aumentarán su rendimiento por la apuesta que realiza la compañía por variedades más productivas como Sekoya Pop y Oz-Mágica, cuyos cultivos transitarán de 500 hectáreas a 700 hectáreas aproximadamente.

En el negocio de la uva , la firma se concentra en las variedades Sweet Globe y Allison, con las cuales amplían campos reemplazando a tipos como la Red Globe. “Las 200 hectáreas que redujimos en uva era de Red Globe y ahora se cultivarán en su lugar Sweet Globe y Allison que son mucho más productivas y con las que esperamos concretar nuestra meta de más de 50% en uva”, añadió.

Adicionalmente, Arce mencionó otros frutos que tienen sus propios desafíos, tales como la mandarina y granada, con 150 y 100 hectáreas cultivadas, respectivamente.

“El año anterior con la mandarina tuvo sus retos, pero logramos mantener la rentabilidad. Y en granada, en general, bien, es un cultivo pequeño, noble, pero no aguanta muchos años. Entonces, no creemos que podamos crecer mucho”, refirió.

Lionel Arce, gerente general de Complejo Agroindustrial Beta. (Foto: GEC).

Inversiones y ‘El Niño Costero’

Con campos en la zona sur y norte del Perú, la crudeza o moderación que pueda registrar el ‘Niño Costero’ no es un asunto que pase desapercibido para Beta. No obstante, Arce señaló que, si bien los niveles de lluvias en febrero en la zona sur (Arequipa) fueron fuertes, en el norte todavía se han mostrado dentro de la normalidad.

“Por ahora no hubo ninguna variación, el proceso de estos cultivos se están dando de manera normal, tampoco hay campañas de arándanos o espárragos (...) Hay que estar atentos y ver cómo se van dando las cosas y, en ese sentido, tomar decisiones operativas”, manifestó.

De momento, el ejecutivo señaló que los presupuestos se mantienen, con un estimado de inversiones de US$ 120 millones en el 2026, entre mantenimiento de campos (sustento de la operación, mano de obra, costos de fertilización y riego, entre otros) y plantas.

“De ocurrir un fuerte ‘Niño Costero’, las inversiones aumentan, sujeto también a las afectaciones y aspectos que tengan que reforzarse por cada cultivo. Sin embargo, ahora vamos bien y si no hay ningún tipo de contingencia, deberíamos estar cercanos a los US$ 340 millones en facturación este año”, culminó.

El dato

Complejo Agroindustrial Beta tiene fundos en Piura, Lambayeque e Ica, con una producción de aproximadamente 5,000 has y 2,000 has aún pendientes de cultivar.