Los planes de Danper para 2026

Su CEO y cofundadora, Rosario Bazán, comentó que hacia 2026 la empresa mantiene el foco en el desarrollo de frutas finas, especialmente arándanos y uva de mesa.

Solo en arándanos, a fines de 2024 se sembraron cerca de 130 hectáreas y durante 2025 se sumarán 200 hectáreas adicionales, con el desarrollo de variedades exclusivas. En uva, Danper prevé una inversión en 150 hectáreas y un crecimiento superior al 30% anual en los próximos cinco años, lo que permitirá prácticamente triplicar la producción para el 2026 .

Este crecimiento agrícola viene acompañado de una expansión industrial. La compañía está ampliando su planta de arándanos y duplicará la capacidad de procesamiento de alcachofa y pimiento piquillo . Además, para atender el incremento de la producción en Lambayeque, Danper construirá una nueva planta de uva, cuya puesta en marcha está prevista para 2026 .

Además de las frutas finas, la empresa impulsa el crecimiento de hortalizas en conserva, como alcachofa y pimiento, así como de productos listos para consumir y congelados. Gracias a esta diversificación, las exportaciones de Danper registran un crecimiento anual de entre 15% y 20%. Para 2025, la compañía proyecta un incremento de 18% y ventas por US$ 400 millones.

En el ámbito agrícola, Danper ha ampliado su presencia territorial y hoy opera en 20 valles del país, tanto en la costa como en la sierra. En este proceso, los pequeños productores de regiones como La Libertad, Ica y Arequipa se han convertido en un eslabón de su cadena de valor, ya que el 60% de la alcachofa que exporta proviene de pequeños agricultores.

En pimiento piquillo, la compañía prácticamente ha duplicado las hectáreas cultivadas en los últimos tres años, con presencia en Lambayeque, La Libertad y Piura. En alcachofa, un producto altamente demandado por sus propiedades nutricionales, el crecimiento se concentra en Arequipa, La Libertad e Ica.

A nivel internacional, Danper mantiene operaciones agrícolas en Colombia con el cultivo de palta Hass, bajo un modelo de inversión cuidadosa que prioriza el uso de servicios especializados de maquila. En Europa, la empresa cuenta con una firma comercial que importa productos desde Perú y Colombia, además de abastecerse de otros orígenes como Marruecos, donde se realiza el tratamiento previo a la distribución final.

Para ACP, el 2026 marcará el final de su ambicioso recambio varietal en arándanos, un proceso clave para elevar rendimientos y competitividad. Foto: Andina

ACP y la recta final de su cambio varietal

El 2026 marcará un punto de inflexión para Agrícola Cerro Prieto (ACP) en su negocio de arándanos. La empresa se prepara para cerrar hacia fines de ese año su proceso de recambio varietal, una estrategia que ya se refleja en mayores volúmenes productivos y que busca consolidar su competitividad en un mercado cada vez más exigente.

De acuerdo con su gerente general, Percy Muente, la campaña 2025-2026 se perfila como una de las más relevantes para el sector peruano. A nivel de empresa, Cerro Prieto proyecta una producción cercana a las 21,000 toneladas, frente a las 17,000 toneladas obtenidas en la campaña 2025, lo que representa un aumento aproximado de 4,000 toneladas.

Este crecimiento está directamente asociado al avance del recambio varietal que la compañía viene ejecutando desde hace varios años. El plan contempla la sustitución de variedades como Biloxi y Ventura por genéticas de mayor rendimiento, entre ellas Sekoya, Mágica, Imperial y Rocío, además de otras.

La variedad Sekoya aparece como una de las apuestas centrales para el siguiente ciclo. En paralelo, la empresa mantiene un ‘test block’ para evaluar nuevas genéticas provenientes de la Universidad de Florida, Fall Creek y Family Farms. Este espacio experimental cumple un rol clave en la estrategia hacia 2026, al permitir la toma de decisiones basada en desempeño productivo y adaptación agronómica.

Actualmente, Cerro Prieto cuenta con 1,350 hectáreas de arándanos. De ese total, 650 hectáreas estaban previstas para renovación entre 2024 y 2026. El proceso ya muestra avances y según lo previsto, para el próximo año quedarán alrededor de 230 hectáreas pendientes de recambio .

El cierre del cambio varietal hacia 2026 supone una inversión estimada de US$ 60 millones entre 2025 y 2026 . Con ello, Agrícola Cerro Prieto busca llegar a la siguiente etapa del negocio del arándano con una base genética más productiva, volúmenes en expansión y una estructura para sostener su crecimiento en el mediano y largo plazo.

El financiamiento por US$ 400 millones asegurado en 2025 refuerza la estrategia de Camposol hacia 2026, enfocada en renovación varietal, expansión de paltas y fortalecimiento operativo. Foto: Andina

Camposol con financiamiento por US$ 400 mllns

Camposol (Grupo DC), la principal agroexportadora del Perú, aseguró en 2025 un financiamiento por US$ 400 millones que refuerza su estrategia de crecimiento y sostenibilidad hacia el 2026. La operación, anunciada por BID Invest, IFC, Rabobank, Scotiabank y BBVA, apunta a impulsar la productividad agrícola, el empleo formal y la resiliencia del sector agroindustrial.

El financiamiento permitirá ejecutar inversiones en la renovación varietal de cultivos de arándanos, el desarrollo de plantaciones de palta y el fortalecimiento del capital de trabajo permanente, además de otros usos corporativos . Estas inversiones se alinean con la estrategia de Camposol de consolidar una base productiva más eficiente y preparada frente a los desafíos ambientales.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la ampliación del programa de mejoramiento genético de la compañía, que ha mostrado mayores rendimientos y una mejor eficiencia en el uso del agua. Bajo este enfoque, Camposol proyecta que su volumen de exportaciones aumente en más de 30% entre 2025 y 2030 , sentando bases claras para el crecimiento a partir de 2026.

En el ámbito laboral, la operación contempla la creación de más de 2,500 empleos directos, con una participación femenina superior al promedio nacional del sector agrícola, fortaleciendo el impacto social del proyecto en el mediano plazo.

De cara al 2026, Virú mantiene su apuesta por el Perú como eje productivo, con mayores inversiones en congelados y frescos. Foto: Andina

Grupo Virú y su foco para 2026

De cara al 2026, el Grupo Virú mantiene al Perú como su principal foco de crecimiento, con mayores inversiones en congelados y en la siembra de distintos cultivos. En paralelo, la expansión internacional sigue siendo parte de su estrategia. En Europa, el grupo ha adquirido empresas de comidas preparadas en España, mientras que en Estados Unidos concretó la compra de Superior Foods International (SFI), operación que fortaleció su acceso comercial y explica parte del crecimiento registrado en los últimos años.

Actualmente, el negocio se distribuye en torno a 30% en frescos, cerca de 35% en conservas y una participación ligeramente mayor en congelados, que se mantiene como la línea más relevante en volumen y una de las de mayor crecimiento.

La diversificación de destinos también forma parte del plan hacia 2026. El Puerto de Chancay aparece como una oportunidad para fortalecer los envíos de productos frescos hacia China y Asia, aunque el grupo mantiene una aproximación gradual . A través de su operación en Estados Unidos, Virú ya cuenta con presencia indirecta en China, mientras que otros mercados, como la India, continúan en evaluación.

En el corto plazo, la compañía seguirá priorizando el crecimiento en frescos y congelados, segmentos donde concentra la mayor parte de sus inversiones.