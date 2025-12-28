¿Por qué la fresa congelada ha registrado un éxito rotundo en Perú? (Foto: difusión)
¿Por qué la fresa congelada ha registrado un éxito rotundo en Perú? (Foto: difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Camila Vera
mailCamila Vera

En la última década, Perú ha afianzado su rol como exportador mundial de fresa no por el volumen de fruta fresca que envía —que es apenas 2% de la venta total de esta fruta—, sino por su capacidad de integrarse a la cadena global de valor a través del procesamiento de dicho producto en su versión congelada, con el 98% de la balanza.

TE PUEDE INTERESAR

15 regiones en la carrera por ser la “estrella” de la agroexportación: la lista completa
Este es el gigante israelí de microrriego que se impulsa en Perú con foco en la agroexportación
Más allá de la uva y el arándano: los 5 productos que ya superan la agroexportación de 2024

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.