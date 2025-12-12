Las autoridades financieras mexicanas están cerca de aprobar una oferta del multimillonario Fernando Chico Pardo para comprar una participación del 25% en Banamex, la unidad de banca minorista mexicana de Citigroup Inc., allanando el camino para que el negocio comience a cotizar en bolsa desde el próximo año.

El proceso de aprobación de la participación de Chico Pardo y su plan estratégico para Banamex se encuentra en sus etapas finales, según personas familiarizadas con el asunto que solicitaron el anonimato porque el proceso aún no es definitivo.

Cuando Citigroup aceptó la oferta de 42,000 millones de pesos (US$ 2,300 millones) de Chico Pardo en septiembre, el banco dijo que se esperaba que el acuerdo se completara en el segundo semestre de 2026 y estaba sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias en México.

En una conferencia de la industria esta semana, el director financiero de Citigroup, Mark Mason, dijo que había progreso.

“Hablé del año que viene”, dijo Mason. “Creo que podríamos cerrarlo incluso antes”.

Un representante de Citigroup, al igual que un portavoz de Chico Pardo, declinó hacer más comentarios. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Una vez obtenida la aprobación gubernamental, Chico Pardo podrá firmar el acuerdo con Citigroup y transferir el pago de la participación, según las fuentes. También asumirá la presidencia de la junta de la filial mexicana.

Citigroup, que ha estado liquidando o vendiendo varias de sus filiales minoristas a nivel mundial en un intento por simplificar el banco, está buscando vender participaciones más pequeñas de Banamex a otros inversionistas antes de la oferta de acciones planeada.

Chico Pardo es ex director ejecutivo de Grupo Financiero Inbursa, de Carlos Slim, y fundador de la firma de capital privado Promecap. También es un accionista importante de Grupo Aeroportuario del Sureste, o Asur, que opera en el sureste de México, donde se encuentran atractivos turísticos como Cancún. Chico Pardo, de 73 años, ha sugerido que sus hijos eventualmente asumirán un rol en la supervisión de la inversión en el banco.

Citigroup dijo en 2022 que buscaría salir de sus operaciones de banca minorista en México. Un acuerdo con el conglomerado Grupo México SAB, del magnate minero Germán Larrea, se deshizo en 2023 a último minuto tras la interferencia del antecesor de la presidenta Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador.

Después de que Chico Pardo y Citigroup llegaron a un acuerdo anteriormente este año, el banco con sede en Nueva York rechazó una oferta competitiva de Grupo México que buscaba eclipsar la oferta de Chico Pardo.