La macrorregión norte muestra el mayor avance en lo que va del año, principalmente gracias al dinamismo agroexportador. (Foto: Andina)
La macrorregión norte muestra el mayor avance en lo que va del año, principalmente gracias al dinamismo agroexportador. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Instituto Peruano de Economía (IPE)
Instituto Peruano de Economía (IPE)

La economía peruana acumula un crecimiento de 3.4% entre enero y octubre último, en un contexto de mayor dinamismo de la inversión privada y fortaleza del consumo de los hogares. El resultado ha favorecido a la gran mayoría de regiones: 20 de 24 registran tasas positivas al tercer trimestre.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.