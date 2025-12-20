El TLC permitirá reducción del arancel de 39% para impulsar agroexportaciones a India. Foto: AGAP / difusión
El TLC permitirá reducción del arancel de 39% para impulsar agroexportaciones a India. Foto: AGAP / difusión
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

permitirá a nuestro país elevar nuestras exportaciones al gigante sud asiático hasta en 10 veces, según William Muñoz, economista investigador de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS).

Vale acotar que—según estimaciones del Gobierno—.

Muñoz resaltó la densidad demográfica del mercado indio: 1,400 millones de habitantes que necesitan “lo que nuestro país puede ofrecer”.

“Nuestras agroexportaciones a India son mínimas. Pero es un país con una demanda creciente por frutas y alimentos de calidad. Con la entrada en vigor del TLC, que se espera pueda suscribirse durante el próximo año, Perú multiplicaría sus envíos agrícolas más de diez veces“, reiteró.

, mas el intercambio comercial está dominado por los metales: apenas 2.15% de las exportaciones sale del rubro no tradicional.

India será la tercera economía del mundo hacia el 2035, con un crecimiento promedio superior al 6% anual. Se espera suscribir el TLC, a más tardar, en 2026. Foto: Mincetur.
India será la tercera economía del mundo hacia el 2035, con un crecimiento promedio superior al 6% anual. Se espera suscribir el TLC, a más tardar, en 2026. Foto: Mincetur.

En esa línea, Muñoz enfatizó que las exportaciones agrícolas a India llegaron a US$ 23 millones en el año previo, explicado por “una gran carga arancelaria que llega al 39%, pero que se reducirá con la firma del TLC“.

¿Qué productos tienen mayor potencial con India?

El experto sostiene que los productos que pueden verse más beneficiados con el TLC Perú - India son:

  • Uvas
  • Arándanos
  • Palta,
  • Mango
  • Quinua
  • Aceites vegetales,
  • Superfoods
  • Granos andinos
  • Alimentos procesados

Muñoz insistió en el rol de India como catalizador de la economía peruana, ya que “será la tercera economía del mundo hacia el 2035, con un crecimiento promedio superior al 6% anual y un enorme mercado para alimentos saludables, frescos y de alto valor añadido“.

Regiones como La Libertad, Ica y Piura, seguidas por la macrorregión andina y la Amazonía productiva, serían las más beneficiadas.

No basta con el TLC —concluye— sino que se requiere también una logística integrada y trabajar en la, considerando que India tiene “estándares rigurosos para alimentos”.

Muñoz recomendó también apostar por la inversión privada y Asociaciones Público - Privadas para ampliar la frontera agrícola.

TE PUEDE INTERESAR

¿Alerta en China por caso alambrón en Indecopi? Exportadores acusan que se vulneraría su TLC
Acelerar TLC y simplificación de trámites aduaneros y logísticos, la agenda de Mincetur
Perú suscribirá pronto TLC con India, Uruguay y El Salvador, anuncia Dina Boluarte
Perú negocia con Estados Unidos que se vuelva a los términos del TLC ante la llegada de aranceles

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.