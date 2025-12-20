El Tratado de Libre Comercio entre Perú e India permitirá a nuestro país elevar nuestras exportaciones al gigante sud asiático hasta en 10 veces, según William Muñoz, economista investigador de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS).

Vale acotar que el TLC con India se firmará, a más tardar, en 2026 —según estimaciones del Gobierno—.

Muñoz resaltó la densidad demográfica del mercado indio: 1,400 millones de habitantes que necesitan “lo que nuestro país puede ofrecer”. Prevé que los despachos treparán hasta los US$ 500 millones en los primeros cinco años.

“Nuestras agroexportaciones a India son mínimas. Pero es un país con una demanda creciente por frutas y alimentos de calidad. Con la entrada en vigor del TLC, que se espera pueda suscribirse durante el próximo año, Perú multiplicaría sus envíos agrícolas más de diez veces“, reiteró.

Los despachos peruanos a India totalizaron US$ 4,739 millones en 2024, mas el intercambio comercial está dominado por los metales: apenas 2.15% de las exportaciones sale del rubro no tradicional.

India será la tercera economía del mundo hacia el 2035, con un crecimiento promedio superior al 6% anual. Se espera suscribir el TLC, a más tardar, en 2026. Foto: Mincetur.

En esa línea, Muñoz enfatizó que las exportaciones agrícolas a India llegaron a US$ 23 millones en el año previo, explicado por “una gran carga arancelaria que llega al 39%, pero que se reducirá con la firma del TLC“.

¿Qué productos tienen mayor potencial con India?

El experto sostiene que los productos que pueden verse más beneficiados con el TLC Perú - India son:

Uvas

Arándanos

Palta,

Mango

Quinua

Aceites vegetales,

Superfoods

Granos andinos

Alimentos procesados

Muñoz insistió en el rol de India como catalizador de la economía peruana, ya que “será la tercera economía del mundo hacia el 2035, con un crecimiento promedio superior al 6% anual y un enorme mercado para alimentos saludables, frescos y de alto valor añadido“.

Regiones como La Libertad, Ica y Piura, seguidas por la macrorregión andina y la Amazonía productiva, serían las más beneficiadas.

No basta con el TLC —concluye— sino que se requiere también una logística integrada y trabajar en la reducción de tiempos marítimos; la homologación sanitaria y fitosanitaria, considerando que India tiene “estándares rigurosos para alimentos”.

Muñoz recomendó también apostar por la inversión privada y Asociaciones Público - Privadas para ampliar la frontera agrícola.