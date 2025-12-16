El gasto de las familias peruanas alcanzó en noviembre su mayor expansión registrada en lo que va del 2025. Durante el mes pasado, el Índice Big Data de Consumo del BBVA Research -que mide el uso de tarjetas y los retiros de efectivo, ajustado por inflación- aumentó en 16.7%.

Luego de la ligera desaceleración de octubre, el mes pasado el consumo de los peruanos se disparó en medio de los nuevos retiros de fondos de AFP, que comenzaron a depositarse a partir del 21 de noviembre.

De hecho, en este contexto, se alcanzó un nivel de gasto de los hogares que no se había observado en los últimos tres años, explicó Vanessa Belapatiño, economista senior de BBVA Research.

“No habíamos visto un consumo interanual tan alto como este puntualmente desde el 2022. Se juntan dos efectos: se pierde el efecto base negativo de los retiros de 2024, que acabaron en octubre de ese año, y empieza el retiro del 2025”, precisó a Gestión.

Más allá del impacto de los fondos previsionales, el consumo continúa teniendo soporte por un entorno económico más favorable. Según el reporte, se observa una baja inflación, así como un mejor desempeño del mercado laboral, con mayor creación de empleo formal y aumentos en los ingresos reales, lo que implica una mayor capacidad de compra .

A esto se suma la aceleración del crédito de consumo que, acorde a los datos recopilados por el BBVA Research, pasó de una contracción en 2024 a tasas de crecimiento de doble dígito en 2025.

El gasto de las familias peruanas alcanzó en noviembre su mayor avance registrado en lo que va del 2025. (Imagen: BBVA Research)

¿En qué gastaron los peruanos en noviembre?

Durante el mes pasado, se observó una aceleración del gasto con tarjeta de crédito o débito en la mayoría de las categorías, con fuertes avances, principalmente, en productos y servicios no esenciales.

Uno de los principales segmentos en los que aumentó el consumo fue Moda y Belleza, con un alza de 15.6%. De hecho, viene recuperándose desde octubre, tras un año en negativo. Aunque el consumo en salones de belleza sigue en rojo, fue compensado por las compras en moda (19.4%), que representan S/ 8 de cada S/ 10 gastados en el rubro.

Otro gasto que continuó elevándose fue el de Bienes para el hogar. Este creció 13.4% el mes pasado, principalmente, por los mantenimientos en hogares y departamentos (17.7%), alcanzando un avance mejor en la compra de muebles y decoración (2.6%).

También se notó un crecimiento de 17.1% en el rubro de “otras compras”, que incluye tiendas por departamento, productos electrónicos, juegos y videojuegos, fotografía, entre otros.

Solo en tiendas por departamento, el consumo aumentó en 27.7%. El impacto de este avance en el resultado final del rubro fue mitigado por el menor crecimiento en las compras de electrónica (6.1%).

Del otro lado, en las categorías de gastos esenciales, el consumo se dirigió más a aquellos servicios discrecionales. Por ejemplo, en la categoría de Alimentos se observó un alza de 12.3%, principalmente, por un elevado consumo en restaurantes (15.4%) y en menor medida por las compras en supermercados (7.7%).

Entre otros rubros básicos, las compras también siguieron al alza en la categoría de Salud (12.6%). Solo el consumo en farmacias y boticas -que representa S/ 4 de cada S/ 10 gastados en el rubro- aumentó en 18.8%, mientras la demanda de hospitales y clínicas aumentó en 8.6%.

Les siguió la categoría de Transporte, relacionado a la compra de combustible, gasto en transporte público y taxis, mantenimiento de autos. Este alcanzó un crecimiento de 11.9% el mes pasado.

Otras categorías que avanzaron y vienen mejorando en los últimos meses fueron Educación (1.4%) y Servicios públicos residenciales (6.7%).

Les siguió Entretenimiento, que aún está en negativo, cayó en menor medida (-2.3%). En este caso, se observó un mayor consumo en casinos y loterías (30.6%), pero un desplome en el gasto en cines y teatros (-58%).

Aunque la composición del gasto de noviembre sugiere que los hogares se están orientando, principalmente, hacia bienes y servicios no esenciales, Belapatiño indicó que estos resultados aún no permiten concluir hacia qué categorías se direccionará la mayor liquidez del retiro previsional, pues los desembolsos ocurrieron recién en la última semana del mes .

“En diciembre podremos ver con mayor claridad hacia dónde se dirige ese dinero retirado, no solo el adelanto de gasto, sino también si va a gastos más duraderos”, sostuvo.

En contraste con otras categorías, la única categoría que mostró una moderación fue la de Turismo. Luego de alcanzar un crecimiento de 10.7% en octubre, en noviembre creció solo 5.8%.

Pese a que aumentaron las transacciones en tours (13.5%) y alojamientos (3.8%), la demanda por pasajes aéreos -que representa la mitad de los gastos en turismo- creció solo en 2.4%, considerablemente menos que en el mes previo.

¿Continuaría esta tendencia?

Con vista a diciembre, los datos preliminares apuntan a un cierre aún más dinámico para el consumo frente a lo visto en el último mes, según Belapatiño.

La economista indicó que, de acuerdo con los datos analizados por el BBVA Research, el gasto de los hogares viene creciendo aproximadamente en 18% en un promedio de 28 días, de una medición realizada hasta el 8 de diciembre.

De mantenerse esta tendencia, el cuarto trimestre culminaría con una expansión más sólida del consumo privado. Solo entre octubre y noviembre, el Índice Big Data de Consumo Privado mostró un crecimiento de 12.2%.

“Vemos una mejor dinámica en el cuarto trimestre, mejor que la de los tres trimestres previos e, incluso, mejor que la del año pasado, cuando también hubo retiro de fondos previsionales”, refirió.

Este impulso, añadió, tendrá un efecto que se extenderá a los primeros meses de 2026, aunque será de naturaleza temporal.