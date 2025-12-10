Un nuevo corte del Reporte Mensual de Turismo del Mincetur confirmó cuál es el espacio que concentra la mayor cantidad de visitas en todo el país, con una cifras que lo colocan por encima de emblemas como Machu Picchu, Saqsaywaman, Moray o las Islas Ballestas. El análisis incluye el movimiento registrado entre enero y setiembre de 2025 y evidencia una recuperación sostenida del turismo, tanto interno como internacional.

El atractivo que encabeza la lista es el Circuito Mágico del Agua, que acumuló 1 845 086 visitantes en el periodo evaluado. Pese a representar una variación interanual de -19,8%, esta cifra equivale a una recuperación del 88,7% respecto a 2019, impulsada principalmente por el turismo interno: 1 760 465 visitantes nacionales (95,4%) y 84 621 extranjeros (4,6%).

En segunda posición se ubica el Santuario Histórico de Machupicchu, que alcanzó 1 170 389 visitas, un crecimiento interanual del 3% equivalente a 34 mil ingresos adicionales. Según el reporte, 78,4% del público fue extranjero (917 419), mientras que los nacionales representaron el 21,6% (252 970).

El tercer lugar lo ocupa la Explanada de Saqsaywaman, con 720 244 visitantes, un avance interanual de 3,1%. Este flujo incluso supera en 18,9% los niveles de 2019. Del total, 55,6% (400 192) fueron visitantes internacionales y 44,4% (320 052) provenientes del mercado local.

El Circuito Mágico del Agua es el atractivo turístico más visitado del Perú. Foto: Mincetur.

Otro destino con un comportamiento destacado es el Parque Arqueológico de Moray, que registró 598 881 ingresos, un crecimiento de 11,5% frente a 2024 y un salto de 41,1% respecto a 2019. Su flujo internacional avanzó 15,5%, consolidando a este sitio del Valle Sagrado como uno de los más dinámicos del año.

En el sur, las Islas Ballestas recibieron 454 329 visitantes, lo que representa un incremento interanual de 4,6%. De ellos, 282 857 fueron nacionales y 171 472 extranjeros.

El Mincetur destacó que este desempeño reafirma al turismo como un sector clave para la economía peruana, con impacto directo en servicios, transporte, comercio y empleo local. La entidad sostuvo que continuará impulsando la articulación entre niveles de gobierno, la mejora de la infraestructura turística y la optimización de la calidad de servicio, factores esenciales para sostener la expansión del flujo turístico en los próximos meses.