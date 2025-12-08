Después de tres años cerrada, Suecia reabrirá su embajada en Lima desde 2026, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Dicha reapertura se dará en el marco de los 170 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones; y según Cancillería, se dará un impulso con la inauguración de una oficina comercial Business Sweden en nuestro país —proyectada para noviembre del año entrante—.

Además, enfatizaron desde Torre Tagle que se fortalecerán los vínculos políticos, económicos y de cooperación con Suecia.

“Ambos países son socios confiables, comprometidos con la gobernabilidad democrática, el comercio basado en reglas y con crecientes lazos económicos”, indicaron.

Vale añadir que desde 2022 la embajada de Suecia en Perú cerró como parte de un proceso de reestructuración global de su servicio exterior.

Requisitos para viajar a Suecia

Los peruanos interesados en viajar a Suecia deben presentar un pasaporte válido con al menos tres meses de vigencia, muy aparte de sus pasajes y sustentación de medios económicos. No se requiere visa Schengen para estancias cortas.

Los vuelos de Lima a Estocolmo tienen un precio promedio de US$ 1,400 entre ida y vuelta, y aerolíneas como KLM brindan dicho servicio.