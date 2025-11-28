Decenas de trabajadores de Inditex se movilizaron este viernes, coincidiendo con la jornada de rebajas del Black Friday, a las puertas de algunas de las tiendas del grupo textil ubicadas en las ciudades españolas de Madrid y Barcelona y en otras capitales europeas, para reclamar una fórmula de participación extraordinaria en los beneficios económicos de la multinacional.

En España, estas movilizaciones han sido convocadas por los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) una semana antes de que Inditex presente sus resultados de los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, en los que se prevé que volverá a marcar un récord.

Por esta razón, la responsable del grupo Inditex en UGT Madrid, Carolina Albarrán, explicó a EFE que los empleados reclaman el reparto de beneficios para todos porque “es justicia y nos lo merecemos como trabajadores”.

“Hay compañeras que llevan desde las 07:00 horas preparando pedidos, haciendo que las tiendas estén repuestas para que la empresa obtenga beneficios y eso se tiene que compensar”, añadió durante una protesta a la que han acudido unas doscientas personas.

ROMA, 28/11/2025.- Representantes sindicales de los empleados del grupo textil español Inditex en Italia se concentraron este viernes en Roma y otras ciudades para reclamar mejoras laborales y salariales de la compañía, aunque las tiendas siguieron abiertas. El Comité de Empresa Europeo de Inditex ha convocado para este viernes, coincidiendo con el Black Friday, movilizaciones simultáneas en España y varios países europeos como Alemania, Italia, Francia o Bélgica, para reclamar una fórmula de reparto de beneficios que permita a la plantilla participar de la buena marcha del grupo textil. EFE/Carlos Expósito

En Barcelona, cerca de un centenar de manifestantes portaban banderas de los sindicatos convocantes y corearon lemas como “Inditex, entiende, sin nosotros no se vende”.

Las plantillas buscan un reconocimiento al esfuerzo, una reclamación que se repite desde hace años por parte de los sindicatos de los diferentes países en las reuniones celebradas del Comité de Empresa Europeo pero que “siempre se ha encontrado con la negativa de Inditex”, aseguró a EFE la coordinadora de CCOO en el grupo, Beatriz Aliaga.

La mayor empresa cotizada española -que no ha querido hacer declaraciones sobre esta convocatoria- ganó 5,866 millones de euros en el ejercicio fiscal de 2024, un crecimiento del 9% interanual que le permitió encadenar su tercer año de resultados récord.

Movilizaciones en otras ciudades europeas

También se han convocado concentraciones en Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Francia, Italia y Alemania, aunque todas con una asistencia muy reducida.

En París se ha concentrado una veintena de trabajadores frente a una tienda de Zara en una de las calles más comerciales de la ciudad.

Otra veintena ha protestado ante la tienda de Zara de Rossio, en pleno centro de Lisboa y una de las más grandes del grupo.

Una portavoz de los trabajadores, Cátia Carvalho, que trabaja en el Zara de Rossio, señaló a EFE que la empresa tiene muchos beneficios que no reparte entre los empleados.

En Roma, menos de una decena de empleados ha secundado la convocatoria ante la tienda Zara de vía del Corso, una de las más emblemáticas de la compañía española en el extranjero.

“También estamos aquí en Bélgica, después de tres días de huelga intensa y consecutiva. Si las negociaciones (con la dirección) no dan sus frutos, evidentemente iremos más allá y habrá parones más intensos”, explicó una portavoz sindical que lleva 19 años trabajando para Inditex, desde Bruselas, donde se han concentrado decenas de trabajadores.