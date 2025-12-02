El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este martes que no desea una guerra con Europa, pero que si los europeos inician un conflicto, su país está listo, en una declaración a la prensa antes de una reunión clave con emisarios estadounidenses en Moscú.

El líder ruso rechazó las propuestas europeas incluidas en el plan de paz para Ucrania, justo antes de reunirse en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

“No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos”, declaró Putin, que acusó a los europeos de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

“Ellos mismos se abstienen del proceso (de paz) y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente (de EE.UU., Donald) Trump. No tienen agenda de paz. Están a favor de la guerra”, dijo Putin a la prensa local tras intervenir en un foro organizado por el banco VTB.

Elaborado con información de EFE y AFP