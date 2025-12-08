Tras haber culminado las dos fechas de elecciones primarias, de los domingos 30 de noviembre y 7 de diciembre último, el Jurado Nacional de Elecciones recordó qué fechas siguientes que se vienen para la proclamación de las candidaturas oficiales.

El 15 de diciembre constituye la fecha máxima para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame los resultados oficiales de las primarias desarrolladas por las organizaciones políticas. Esta proclamación permitirá consolidar las listas y fórmulas definidas por cada agrupación.

Finalmente, de acuerdo con el cronograma electoral, las organizaciones políticas tienen plazo hasta el 23 de diciembre para presentar sus solicitudes de inscripción de fórmulas presidenciales y listas al Congreso y al Parlamento Andino ante el JNE.

Con estas etapas, el proceso continúa avanzando hacia la conformación definitiva de las listas que participarán en los comicios de 2026.