JNE proclamará el 15 de diciembre los resultados de elecciones primarias. Foto: GEC
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, como primera fase rumbo a las Elecciones Generales del año 2026.

, mientras que APRA y Renovación Popular lo harán mediante voto directo de sus afiliados.

Roberto Burneo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), indicó que la entidad que preside proclamará el 15 de diciembre los resultados al 100%.

“Nosotros (el JNE) proclamamos los resultados, no vamos a hacer un escrutinio, ni una evaluación de lo que han hecho las organizaciones políticas porque nuestro trabajo empieza a partir del 23 de diciembre, que es la fecha máxima en la cual las organizaciones políticas van a poder comunicar las hojas de vida de estos candidatos que han elegido, así como los planes de gobierno, los resúmenes y otros documentos adicionales que van a ser materia de calificación por el jurado”, precisó Burneo

Cabe precisar que la fecha del 15 de diciembre no figura de manera formal en el cronograma electoral del JNE. Sin embargo, este será el día en que se den a conocer oficialmente los resultados de las primarias.

Luego, tal como mencionó Burneo, d

Después de dicho proceso de revisión,

Desde el 23 de diciembre hasta el 14 de marzo se realizará una “purificación” de la lista de candidatos elegidos en las elecciones primarias. (Foto: Manuel Melgar / GEC)

