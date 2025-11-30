El domingo 30 de noviembre, 39 partidos políticos de todo el país realizaron las elecciones primarias dentro de su organización, mediante voto de afiliados o de delegados, como primera fase rumbo a las Elecciones Generales del año 2026.

Del total de organizaciones que participan en esta jornada, 37 eligen hoy a sus delegados, quienes el domingo 7 de diciembre definirán a los candidatos de cada partido y alianza, mientras que APRA y Renovación Popular lo harán mediante voto directo de sus afiliados.

Roberto Burneo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), indicó que la entidad que preside proclamará el 15 de diciembre los resultados al 100%.

El Presidente del JNE, Roberto Burneo, destacó la importancia de la jornada electoral que hoy realizan las organizaciones políticas que participan en las Elecciones Generales #EG2026, que mediante elecciones primarias elegirán a sus candidatos o a sus delegados que el próximo…

“Nosotros (el JNE) proclamamos los resultados, no vamos a hacer un escrutinio, ni una evaluación de lo que han hecho las organizaciones políticas porque nuestro trabajo empieza a partir del 23 de diciembre, que es la fecha máxima en la cual las organizaciones políticas van a poder comunicar las hojas de vida de estos candidatos que han elegido, así como los planes de gobierno, los resúmenes y otros documentos adicionales que van a ser materia de calificación por el jurado”, precisó Burneo

Cabe precisar que la fecha del 15 de diciembre no figura de manera formal en el cronograma electoral del JNE. Sin embargo, este será el día en que se den a conocer oficialmente los resultados de las primarias.

Luego, tal como mencionó Burneo, desde el 23 de diciembre hasta el 14 de marzo se realizará una “purificación” de la lista completa de candidatos elegidos en las elecciones primarias.

Después de dicho proceso de revisión, se difundirá la lista oficial de candidatos presidenciales y de otros postulantes que participarán en las Elecciones Generales de 2026.