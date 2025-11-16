Al cierre del plazo legal para que los partidos políticos informen sus respectivas planchas presidenciales que participarán en las elecciones primarias, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que 37 de 39 agrupaciones cumplieron con la disposición.

Los dos partidos que no cumplieron con presentar fórmulas presidenciales son Ciudadanos por el Perú y el Frente Popular Agrícola Fía del Perú (Frepap).

Respecto al primer partido, vinculado a Nicanor Boluarte, el organismo electoral precisó que no se permitió la inscripción del exministro de Educación, Morgan Quero, en la plancha presidencial debido a que se usó como insumo el padrón de electores afiliados aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que data del 14 de octubre.

En ese sentido, recordaron que Quero no estaba incluido en este padrón, por lo que su postulación quedó descartada. En tanto, el Frepap solo presentará candidatos al Parlamento Andino, Senado y Cámara de Diputados.

Cabe precisar que todas las organizaciones políticas que realizarán elecciones primarias tuvieron plazo hasta el pasado viernes 7 de noviembre para comunicar al organismo electoral sus candidatos inscritos.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES PRIMARIAS?

Las elecciones primarias, que buscan definir a los candidatos de cada partido político, se llevarán a cabo en dos fechas específicas. La primera jornada está programada para el 30 de noviembre del 2025, y la segunda para el 7 de diciembre del 2025.

En el marco del cronograma electoral, el 30 de noviembre de 2025 está fijado para las elecciones primarias y la elección de delegados de las organizaciones políticas.

La jornada del 7 de diciembre del 2025 se destinará a la elección de candidaturas a través de delegados.

Tras la realización de estas elecciones internas, el JNE proclamará los resultados a más tardar el 15 de diciembre. Posteriormente, las organizaciones políticas tendrán como fecha límite el 23 de diciembre del 2025 para presentar formalmente sus solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos ante el organismo electoral.