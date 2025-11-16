La ONPE informó que 37 agrupaciones políticas informaron sus respectivas planchas presidenciales que participarán en las elecciones primarias. FOTO: GEC.
La ONPE informó que 37 agrupaciones políticas informaron sus respectivas planchas presidenciales que participarán en las elecciones primarias.
Al cierre del plazo legal para que los partidos políticos informen sus respectivas planchas presidenciales que participarán en las elecciones primarias, la informó que 37 de 39 agrupaciones cumplieron con la disposición.

Los dos partidos que no cumplieron con presentar fórmulas presidenciales son y el .

Respecto al primer partido, vinculado a , el organismo electoral precisó que no se permitió la inscripción del exministro de Educación, , en la plancha presidencial debido a que se usó como insumo el padrón de electores afiliados aprobado por el y que data del 14 de octubre.

En ese sentido, recordaron que Quero no estaba incluido en este padrón, por lo que su postulación quedó descartada. En tanto, el Frepap solo presentará candidatos al Parlamento Andino, Senado y Cámara de Diputados.

Cabe precisar que todas las organizaciones políticas que realizarán elecciones primarias tuvieron plazo hasta el pasado viernes 7 de noviembre para comunicar al organismo electoral sus candidatos inscritos.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES PRIMARIAS?

Las elecciones primarias, que buscan definir a los candidatos de cada partido político, se llevarán a cabo en dos fechas específicas. La primera jornada está programada para el 30 de noviembre del 2025, y la segunda para el 7 de diciembre del 2025.

En el marco del cronograma electoral, el 30 de noviembre de 2025 está fijado para las elecciones primarias y la elección de delegados de las organizaciones políticas.

La jornada del 7 de diciembre del 2025 se destinará a la elección de candidaturas a través de delegados.

Tras la realización de estas elecciones internas, el JNE proclamará los resultados a más tardar el 15 de diciembre. Posteriormente, las organizaciones políticas tendrán como fecha límite el 23 de diciembre del 2025 para presentar formalmente sus solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos ante el organismo electoral.

