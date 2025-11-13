En paralelo al proceso judicial, el Congreso tramita un informe que busca inhabilitar a Castillo por 10 años para ejercer cargos públicos. Foto: GEC
En paralelo al proceso judicial, el Congreso tramita un informe que busca inhabilitar a Castillo por 10 años para ejercer cargos públicos. Foto: GEC
El expresidente será candidato al Senado por Juntos por el Perú (JPP) en las . La agrupación confirmó su postulación a través de sus redes sociales, donde también se anunció que Roberto Sánchez encabezará la fórmula presidencial junto a Analí Márquez y Brígida Curo.

La postulación del exmandatario ocurre en momentos en que el juicio oral por el se encuentra en su etapa final. Actualmente, la Fiscalía y la defensa presentan sus alegatos de cierre ante el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional.

El fiscal Germán Juárez ha solicitado 34 años de prisión por e; en caso los jueces opten por el tipo penal de conspiración, el pedido sería de 19 años.

Según el abogado de Castillo, Javier Adrianzén, el veredicto podría conocerse antes del 7 de diciembre, fecha en la que el exmandatario cumplirá tres años de prisión preventiva. De no emitirse sentencia antes de esa fecha, podría solicitar su liberación por exceso de carcelería preventiva, conforme a ley.

Juntos por el Perú publicó en su cuenta oficial de Facebook el número con el que Pedro Castillo postulará al Senado Nacional, pese a encontrarse con una medida de prisión preventiva. Fuente: Facebook Juntos por el Perú.
En paralelo al proceso judicial, el Congreso tramita un informe que para ejercer cargos públicos. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el documento el 7 de noviembre, y este deberá pasar por la Comisión Permanente antes de llegar al Pleno para su votación final.

De ser inhabilitado o sentenciado antes de la inscripción oficial de candidaturas, en los comicios de 2026.

Según Jorge Jáuregui, abogado y especialista en derecho electoral, Pedro Castillo no tiene ninguna sentencia penal ni inhabilitación.

“Formalmente podría postular a un cargo de elección popular si cuenta con afiliación y pasa por elecciones primarias”, señaló a Canal N.

