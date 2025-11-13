El expresidente Pedro Castillo será candidato al Senado por Juntos por el Perú (JPP) en las Elecciones Generales de 2026. La agrupación confirmó su postulación a través de sus redes sociales, donde también se anunció que Roberto Sánchez encabezará la fórmula presidencial junto a Analí Márquez y Brígida Curo.

La postulación del exmandatario ocurre en momentos en que el juicio oral por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 se encuentra en su etapa final. Actualmente, la Fiscalía y la defensa presentan sus alegatos de cierre ante el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional.

El fiscal Germán Juárez ha solicitado 34 años de prisión por el presunto delito de rebelión; en caso los jueces opten por el tipo penal de conspiración, el pedido sería de 19 años.

Según el abogado de Castillo, Javier Adrianzén, el veredicto podría conocerse antes del 7 de diciembre, fecha en la que el exmandatario cumplirá tres años de prisión preventiva. De no emitirse sentencia antes de esa fecha, podría solicitar su liberación por exceso de carcelería preventiva, conforme a ley.

Juntos por el Perú publicó en su cuenta oficial de Facebook el número con el que Pedro Castillo postulará al Senado Nacional, pese a encontrarse con una medida de prisión preventiva. Fuente: Facebook Juntos por el Perú.

LEA TAMBIÉN: Subcomisión del Congreso aprueba inhabilitación por 10 años para Pedro Castillo

En paralelo al proceso judicial, el Congreso tramita un informe que busca inhabilitar a Castillo por 10 años para ejercer cargos públicos. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el documento el 7 de noviembre, y este deberá pasar por la Comisión Permanente antes de llegar al Pleno para su votación final.

De ser inhabilitado o sentenciado antes de la inscripción oficial de candidaturas, Pedro Castillo quedaría impedido de postular al Senado en los comicios de 2026.

Según Jorge Jáuregui, abogado y especialista en derecho electoral, Pedro Castillo no tiene ninguna sentencia penal ni inhabilitación.

“Formalmente podría postular a un cargo de elección popular si cuenta con afiliación y pasa por elecciones primarias”, señaló a Canal N.