Luego de que el Gobierno peruano declarara en estado de emergencia la frontera con Chile, desde Tacna reconocen que se ha actuado con “mayor rapidez” frente a otras ocasiones.

Luis Torres, gobernador regional de Tacna, indicó a RPP que se ha registrado a cerca de 90 extranjeros en el puesto de control fronterizo; los cuales —señaló— bloquearon en la víspera parte de la carretera como señal de protesta.

“La mayoría venezolanos y muchos colombianos que están saliendo (de Chile) por la amenaza del posible ganador de las elecciones (José Antonio Kast). La gran mayoría no tiene papeles” , manifestó.

Torres aclaró que el control estricto se da pero siempre que un foráneo tenga “sus papeles en regla”, se le permitirá el ingreso ya que “Perú es un país hospitalario”. El rechazo se dará a aquellos sin ningún tipo de documentación.

Gobierno de José Jerí declaró en estado de emergencia la frontera con Chile, y se alista también para extender en otros puntos limítrofes. Composición: GEC

Cabe añadir que el candidato presidencial José Antonio Kast ha manifestado su rechazo a la presencia de extranjeros indocumentados en Chile, lo que instó a los foráneos en esta situación emprender la salida —dado que el nuevo mandato sureño arranca en enero del 2026—.

El gobernador de Tacna destacó que ya se ha desplegado personal de las Fuerzas Armadas para reforzar las labores de control —Chile ya lo había hecho con anticipación—.

Finalmente, indicó que están afinando con el Poder Ejecutivo y fuerzas del orden las tareas que implementarán en la frontera con Chile a fin de resguardar la seguridad nacional.