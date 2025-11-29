Control estricto en fronteras se da para evitar el ingreso de extranjeros indocumentados a fin de garantizar la seguridad nacional, según el Gobierno peruano. Foto: difusión
Control estricto en fronteras se da para evitar el ingreso de extranjeros indocumentados a fin de garantizar la seguridad nacional, según el Gobierno peruano. Foto: difusión
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, desde Tacna reconocen que se ha actuado con “mayor rapidez” frente a otras ocasiones.

Luis Torres, gobernador regional de Tacna, indicó a RPP que se ha registrado a cerca de 90 extranjeros en el puesto de control fronterizo; los cuales —señaló— bloquearon en la víspera parte de la carretera como señal de protesta.

“La mayoría venezolanos y muchos colombianos que están saliendo (de Chile) (José Antonio Kast). La gran mayoría no tiene papeles”, manifestó.

LEA TAMBIÉN: MEF sobre presupuesto público 2026: “Hemos logrado mantener la responsabilidad fiscal”

Torres aclaró que el control estricto se da pero siempre que un foráneo tenga “sus papeles en regla”, se le permitirá el ingreso ya que “Perú es un país hospitalario”. El rechazo se dará a aquellos sin ningún tipo de documentación.

Gobierno de José Jerí declaró en estado de emergencia la frontera con Chile, y se alista también para extender en otros puntos limítrofes. Composición: GEC
Gobierno de José Jerí declaró en estado de emergencia la frontera con Chile, y se alista también para extender en otros puntos limítrofes. Composición: GEC

Cabe añadir que el candidato presidencial José Antonio Kast ha manifestado su rechazo a la presencia de extranjeros indocumentados en Chile,

El gobernador de Tacna destacó que ya se ha desplegado personal de las Fuerzas Armadas para reforzar las labores de control —Chile ya lo había hecho con anticipación—.

Finalmente, indicó que están afinando con el Poder Ejecutivo y fuerzas del orden las tareas que implementarán en la frontera con Chile a fin de resguardar la seguridad nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Destruyen maquinaria valorizada en S/ 5 millones y campamentos mineros ilegales: Fotos
Álvarez sobre el Reinfo: “Si se renueva es un incentivo para los mineros ilegales”
Actividades ilegales benefician la economía peruana
SNMPE alerta que economías ilegales buscarán perturbar el proceso electoral 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.