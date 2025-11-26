Mineros ilegales en Madre de Dios instalaron campamentos para poder operar y permanecer en zonas de extracción minera. Tras una serie de mega operativos del Estado, se procedió a la destrucción de maquinaria y logística valorizada en S/ 5 millones.

Las intervenciones, coordinadas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) junto a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), la Policía Nacional del Perú y el Ejército, se desarrollaron en la Reserva Nacional Tambopata y en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri.

Foto: Reserva Nacional Tambopata

Entre el 5 y el 21 de noviembre, la FEMA encabezó diez interdicciones en los sectores Otorongo, Azul y Yarinal, donde fueron destruidas 54 embarcaciones utilizadas para extracción ilegal, así como 58 campamentos, 36 motores y vehículos menores, además de equipos de bombeo, ocho generadores eléctricos y 1,950 galones de combustible.

Esta acción desarticuló la cadena de suministros que sostiene la actividad ilícita en la zona.

Foto: Ejército del Perú.

El 23 de noviembre, la ofensiva se elevó con un operativo helitransportado en el sector Merma (Setapo), dentro de la zona de amortiguamiento de Amarakaeri. Con apoyo táctico del Ejército, la Policía, la FEMA y la Base Mixta 108, se destruyeron cuatro retroexcavadoras emplazadas en el cauce de una quebrada, además de campamentos y maquinaria complementaria.

Foto: Reserva Nacional de Tambopata

El Sernanp señaló que estos operativos forman parte de una estrategia integral y sostenida para proteger las áreas naturales de Madre de Dios, donde la minería ilegal continúa siendo una de las principales amenazas para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.