A voter reads ballots at a polling station in Santiago, on Nov. 16. Photographer: Cristobal Olivares/Bloomberg
Redacción Gestión
Redacción Gestión

Los activos chilenos subían con fuerza el lunes después de que el ultraconservador José Antonio Kast avanzara a la segunda vuelta de la elección presidencial como claro favorito frente a la comunista Jeannette Jara.

