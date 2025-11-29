El canciller Hugo de Zela acudirá el próximo miércoles 3 de diciembre al Consejo Permanente de la OEA para plantear la propuesta de modificación a la Convención de Caracas de 1954, en la que se regula el derecho al asilo diplomático, luego del beneficio brindado por México a la exministra Betssy Chávez.

El viaje del canciller se dará del 2 al 6 de diciembre y durante su ausencia, el despacho de Relaciones Exteriores será asumido por el premier Ernesto Álvarez.

Esta sesión extraordinaria se dará a pedido del Perú, en un contexto donde México brindó asilo político a Chávez Chino —condenada a 11 años de cárcel por el golpe de Estado que orquestó con Pedro Castillo—.

A criterio de De Zela, Perú apunta a modificar los criterios de otorgamiento del asilo diplomático para corregir una “desviación en la aplicación de la Convención de Caracas de 1954″.

PJ ordenó la captura a nivel nacional e internacional de Betssy Chávez. Foto: Julio Reaño/@photo.gec.

¿Qué se busca cambiar? Perú quiere que se haga obligatorio para el país que concede el asilo político pedir previamente la “información adecuada” sobre el solicitante antes de tomar una decisión.

Así, las decisiones ya no estarían basadas en “cuestiones ideológicas”.

El canciller Hugo de Zela también se reunirá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para fortalecer la asociación entre ambas naciones y la cooperación en materia de seguridad, lucha contra el crimen organizado internacional y promoción de inversiones.